Что намерены в Приднестровье изменить в здравоохранении в 2020 году

В наступившем году руководители профильного ведомства предполагают начать устранение исторически сложившегося дисбаланса в части амбулаторного звена и стационаров.

ТИРАСПОЛЬ, 6 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Наступивший 2020 год Минздрав намерен посвятить продвижению разработанной в 2019 году семилетней Концепции развития здравоохранения. Об этом заявил глава ведомства Алексей Цуркан на встрече с представителями общественного совета при Минздраве.

"Мы открыты к диалогу, чтобы выработать единую позицию. Концепция должна сформировать такую платформу, чтобы в течение пяти-семи лет люди действительно почувствовали позитивные изменения", - отметил Цуркан.

Устранить дисбаланс в структуре

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, концепция развития здравоохранения предполагает устранение исторически сложившегося дисбаланса в части амбулаторного звена и стационаров. Специалисты считают, что необходимо обучать врачей общей практики, расширять компетенции медицинских сестер, разукрупнять участки и увеличивать время приема пациентов в поликлиниках.

Ремонт учреждений и новая система оплаты труда

На встрече говорилось и о создании хороших условий труда для медработников. В 2019 году 36 объектов здравоохранения попали в программу Фонда капитальных вложений. Это больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и сельские врачебные амбулатории, которые долгие годы нуждались в ремонте и замене оборудования.

Начала работать программа ипотечного льготного кредитования для врачей, учителей и военнослужащих. Семьи, состоящие в зарегистрированном браке, в которых один из супругов не достиг возраста 35 лет, могут получить из бюджета субсидию в размере от 50% до 70% стоимости жилья. Кроме этого, в 2020 году планируется перевести медработников на новую систему оплаты туда.

"У нас 40% врачей пенсионного возраста, то есть, они в любой момент могут уйти на заслуженный отдых. Все эти риски мы видим, и мы понимаем важность мотивированности молодых специалистов. Проект по повышению зарплаты, который мы планируем реализовать в июле, должен приостановить отток кадров", - подчеркнул Цуркан.

Отработка молодых специалистов за обучение

Общественники выразили желание участвовать в презентации концепции населению. Кроме того, члены совета предложили формализовать обязательную отработку молодых специалистов в медучреждениях региона.

В Минздраве напомнили о том, что с 1 сентября были подписаны трехсторонние договоры со всеми студентами, поступающими на медицинский факультет Приднестровского госуниверситета и в два медицинских колледжа региона.

"Они учатся на бюджете, и, по сути, Минздрав гарантирует им трудоустройство. При этом они берут на себя обязательство отработать. Если по окончании учебы они захотят уехать, они будут обязаны возместить расходы на подготовку", - рассказал глава ведомства.

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