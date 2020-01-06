"Мы прожили жизнь не напрасно". Супруги из Резины воспитали более 30 детей

Четверо из них родные, остальные 27 - бывшие воспитанники детских домов и выходцы из неблагополучных семей.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Доброта, взаимопонимание, дисциплина и трудолюбие - на этих ценностях более 25-ти лет воспитывают своих и чужих детей супруги Мариан, проживающие в районе Резина. В 1993 году они среди первых в Молдове создали детский дом семейного типа. Несмотря на все трудности, о своем решении они ни чуть не жалеют.

Как мечта стала явью

О том, чтобы взять чужого ребенка на воспитание, супруги Нина и Василий Мариан задумались еще до рождения собственных детей. После окончания педагогического училища, Нину направили на работу в школу-интернат в городе Рыбница. Там к ней сильно привязался мальчишка, однако усыновить его не разрешили.

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"Потом прошло два года, мы приехали в село, построили дом, родили первого ребенка - мальчика. В те годы стали открываться первые дома семейного типа. Свой дом мы открыли, когда у нас уже было три ребенка", - рассказала Нина Мариан.

Она особо подчеркивает, что они с мужем не делали разницы между своими и чужими детьми.

В 1993-м году супруги Мариан взяли на воспитание сразу трех чужих детей.

Некоторые росли в их семье вплоть до совершеннолетия, другие возвращались к кровным родителям, если такое решение принимали социальные службы.

Нина и Василий растили детей из разных уголков Молдовы - из Кишинева, Бельц, Страшен, Фалешт.

"Мы уже забыли о трудностях"

90-е годы закалили семью Мариан. Самым сложным испытанием тогда была нехватка финансов. Иногда супруги по полгода не получали зарплату и пособие на детей, которых каждый день надо было чем-то кормить.

"Мы просыпались по утрам, садились и сначала плакали. Потом начинали готовить еду. Продуктов не хватало. Было сложно", - поделилась воспоминаниями Нина Мариан.

© Sputnik / Супруги из Резины Нина и Василий Мариан воспитали более 30 детей

Сейчас таких проблем семья Мариан не испытывает. Со временем супруги обзавелись хозяйством: приобрели домашнюю живность, посадили фруктовый сад.

Помимо заботы о хлебе насущном, им постоянно приходится искать индивидуальный подход к детям, которые впервые попадают к ним в дом. Бывало, что ребенок плакал днем и ночью целую неделю, пока не привыкал к новой обстановке. Другой малыш целый год засыпал в постели с Ниной и Василием - видимо, раньше он не знал, что такое родительское тепло.

"Мы однажды сели вдвоем и сказали друг другу - мы эти годы прожили не напрасно. В народе так говорят, если посадил дерево, построил дом и колодец, вырастил ребенка, значит жизнь прошла не зря. Мы уже забыли о трудностях", - говорят Нина и Василий Мариан.

Воспитание личности

Сейчас в семье Мариан живут 9 детей. Старшие воспитанники, перешагнувшие через 18-ти летний рубеж, разъехались не только по Молдове, но и по всему миру. На праздники, в том числе на Рождество, они - по возможности -приезжают в село Игнэцей даже из Великобритании и Греции. Нина и Василий сформировали характер своих воспитанников, прививая им дисциплину и ответственность.

"Утром мы встаем, умываемся. Девочки наводят порядок в доме, готовят завтрак. Мальчики выходят на улицу, чтобы накормить животных. Петрикэ дает еду корове, свиньям, нутриям. Он ответственен за эту работу. Помогает ему Кристиан. Потом мы завтракаем и дети идут в школу", - рассказал Василий Мариан.

Чувство локтя не покидает воспитанников семьи Мариан даже после того, как они уходят в самостоятельную жизнь. Как рассказал Василий, дети поддерживают отношения и помогают друг другу.

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