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Уточка-мандаринка на Комсомольском озере в Кишиневе

Как в центре Кишинева могла появиться уточка-мандаринка – красавица с Востока

© Photo : Facebook / Илья Тромбицкий
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200106/28777753/kak-v-tsentre-kishineva-mogla-poyavitsya-utochka-mandarinka--krasavitsa-s-vostoka.html

О возможной причине неожиданного присутствия самой красивой уточки на Земле на столичном озере в Валя Морилор корреспонденту Sputnik рассказал эколог Илья Тромбицкий.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В соцсеть попала фотография самой миловидной уточки на нашей планете с не менее очаровательным наименованием – мандаринка, которая преспокойно прохлаждается на озерной глади в кишиневском парке Валя Морилор. Удивление вызвало то, что красавица родом с Востока, и наши широты не типичная среда обитания для нее. Мы поинтересовались у автора поста, эколога Ильи Тромбицкого, каким образом она могла залететь в наши края, радуя нас своей красотой.

На волю, на озера

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© Sputnik /
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Специалист отметил, что уточка-мандаринка обитает в Восточной Азии, но в последние десятилетия из-за того, что содержится в зоопарках, акклиматизировалась в Западной Европе, живет там и размножается. По его предположению, птицы, которых мы видим в городском озере, скорее всего, улетели из кишиневского зоопарка, дендрария или водоема Музея этнографии и природоведения.

"Хотя отношение к инвазионным видам за пределом их естественного ареала должно быть отрицательным, думаю, мандаринка - исключение. К тому же, у нее мало шансов сильно размножиться, поскольку для этого нужны старые деревья с дуплами, которых в Молдове мало", - говорит Тромбицкий.

Оторваться от мандаринов и - к мандаринкам

Некоторые комментаторы в посте уверяют, что мандаринки бороздят озерные пространства в парке Валя Морилор уже не первый год. Их замечали и прежде. Некоторые отмечают: это происходит уже третий год. Так что теперь у кишиневцев появился еще один повод выбраться из квартиры и череды застолий и сходить на Комсомольское озеро. Не только для того, чтобы разгулять накопленные за праздники килограммы и подышать свежим воздухом, но и полюбоваться на удивительные создания природы – уточек-мандаринок.

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Теги:
утка, Кишинев


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