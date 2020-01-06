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Троллейбус на автономном питании

В Кишиневе тестируют пять новых троллейбусов на автономном ходу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200106/28778593/v-kishineve-testiruyut-pyat-novykh-trolleybusov-na-avtonomnom-khodu.html

На 2020 год на сборку новых единиц электротранспорта в муниципальном бюджете предусмотрены 26,5 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik, Анна Руссу. Примэрия муниципия Кишинев сообщила о том, что пять новых троллейбусов с автономным двигателем проходят период тестирования.

© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Электротранспорт в столице: новые единицы собирают, но и старые еще на ходу

Они были собраны в конце 2019 года в мастерской Управления электротранспорта Кишинева (RTEC).

Машины оснащены батареями нового поколения, системами кондиционирования воздуха и имеют радиус автономного действия не менее 30 километров. Также в троллейбусах установлены 6 камер внутреннего видеонаблюдения и USB-разъемы на каждый набор сидений.

Кроме того, зеркала регулируются электрическим приводом, а салоны освещаются светодиодными лампами. 

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