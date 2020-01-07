Кишиневцев травят на каждом шагу - что делать, если вы не избежали этого

Для кого-то праздники, я для кого-то - возможность заработать: уличная торговля в молдавской столице продолжает иметь место, то тут, то там, однако некоторые покупатели рискуют своим здоровьем, предпочитая сэкономить несколько леев.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Чего только не встретишь на улочках и переулках, примыкающих к рынкам молдавской столицы. Здесь, прямо у обочины, в пыли проезжающих машин и тысяч ног, спешащих на базар, продается все, что угодно - копчености и домашние колбасы, молоко, брынза, сметана, куриные яйца, свежая рыба.

Общеизвестно, что все эти продукты, содержащиеся в ненадлежащих условиях, а затем употребляемые в пищу, могут привести к острым пищевым отравлениям.

Страшно представить, какие химические реакции происходят в этих продуктах, которые лежат на обочине пыльной дороги, хотя хранить их при продаже необходимо в холодильниках. Употребление в пищу таких продуктов напоминает игру в "русскую рулетку" - риск не отравиться уменьшается с каждой покупкой такого провианта. © Sputnik / Miroslav Rotari Из Молдовы в багаже сотнями килограммов вывозят продукты за границу

Несмотря на то, что контролирующие органы и врачи предупреждают об опасности употребления в пищу таких продуктов, спро все равно рождает предложение, а торговцы всегда, что называется рады стараться.

Хотя надо отдать должное и сотрудникам правоохранительных органов, которые борются с такой незаконной реализацией провианта с завидной регулярностью.

Что говорят сами торговцы?

В надежде узнать, что говорят сами торговцы продуктами питания, не имеющие официального разрешения и документа, который бы гарантировал качество продукта, корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться, что заставило их выйти на обочину со своими "разносолами", вопреки закону? Ответы оказались более, чем прозаическими.

"Я продаю здесь творог, молоко и сметану. Все - домашнее. Конечно, разрешения на торговлю нет, на на рынке надо платить за место, и продукции у меня мало. Хочу хоть что-то заработать, надо собирать дочке на учебу, на контракт в университете", - рассказала женщина лет 45-ти, представившаяся Еудженией. По ее словам, она понимает, что рискует быть оштрафованной, однако качество продукции, как сказала сама, "гарантирует".

Еще одна случайная собеседница, продававшая на одной из центральных улиц близ рынка домашнюю колбасу сообщила, что денег на жизнь катастрофически не хватает. Женщина сообщила, что приходится вот так, в обход положений закона, жить за счет подсобного хозяйства, реализовывая излишки. © Sputnik / Игорь Зарембо Агентство госзакупок: в школы и детсады поставляют некачественные продукты

Рядом с ней стояла женщина, продававшая на обочине мед с собственной пасеки. Она сообщила, что за место на базаре платить не может, поскольку там все занято более оптовыми торговцами, а ей надо заработать на лекарства мужу, страдающему от хронического заболевания суставов и костей.

Симптомы пищевого отравления

Отравление некачественной пищей трудно не заметить или с чем-либо спутать. Как правило, оно сопровождается резью в кишечнике или болями в правом подреберье, в районе печени и желчного пузыря, тошнотой, многократной рвотой, расстройством стула. Нередко человек жалуется на сильную головную боль, озноб, незначительное повышение температуры и общую вялость.

Если отравление не сопровождается рвотой, тогда, прежде всего, следует попытаться избавиться от содержимого желудка, вызвавшего интоксикацию. Для этого необходимо выпить 3-5 чашек воды и вызвать рвоту. Хорошо очищает и дезинфицирует желудочно-кишечный тракт слабый раствор марганцовки. Ее следует пить в больших количествах (2-3 литра), после чего необходимо вызвать рвоту.

В случае острого отравления или, если симптомы отравления длятся больше двух дней, нужно обязательно обратиться к врачу. Без помощи врача можно справиться только с легкой степенью отравления. Для начала стоит сделать промывание желудка, чтобы вывести из него токсины, это поможет уменьшить общую интоксикацию. Затем можно принять сорбент, сразу 2 капсулы, и повторить прием трижды за день.

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