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Ожирение, архивное фото.

Праздники скоро закончатся: как гражданам Молдовы восстановиться после них

© CC0 / pxhere
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200107/28757244/prazdniki-skoro-zakonchatsya-kak-grazhdanam-moldovy-vosstanovitsya-posle-nikh.html

Зимние праздники - период обильных застолий, когда вся семья отмечает Новый год и Рождество Христово, как правильно очистить и разгрузить организм после переедания - ответ на этот вопрос дала профессиональный врач-диетолог.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Новый год и Рождество – это, к сожалению, не только любимые зимние праздники, но и удар по всем системам организма.

Ведь застолья и алкогольные возлияния давно стали традицией в эти дни. Именно после этих праздников и нужен детокс – об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказала врач-диетоллог, нутрициолог Екатерина Дидык.

"Детокс – это определенная система питания, она может длиться от пяти дней до двух недель. Оптимально, конечно, этот процесс должен длиться две недели. Полностью исключаются продукты, которые вызывают брожение, гниение и торможение процесса пищеварения. Исключаются бобы, мясо, тяжелый белок, алкоголь. Максимальный акцент делается на овощи и воду", - сказала эксперт.
Сахарный диабет.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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О способах очищения организма знают не только врачи, но и свидетельствуют различные древние практики и знания.

"Нужно использовать различные травяные комплексы для включения дренажных систем организма. Дренаж лимфосистемы, для вывода лишней жидкости, включает почки и печень, моторику кишечника. Тут есть множество практик - аюрведические, веганские, йога. Все они приводят к нужному состоянию", - отметила Дидык.

Впрочем, тем, у кого есть хронические заболевания органов пищеварения или другие проблемы, стандартный детокс не подходит.

Есть люди, которым это делать не стоит – например, страдающим гастритом или язвой. В такой ситуации нужно выбирать узкий спектр овощей и термически их обрабатывать.

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Теги:
питание, разгрузочный день, организм, Молдова, праздники


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