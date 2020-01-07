Традиции зимних праздников в Молдове - история, уходящая в древность

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. В Молдове долгое время проживает множество народностей как православных, так и представителей других религий. Все традиции и обычаи, соблюдаемые в Молдове, отражают в себе черты народов и этнических групп, проживающих бок о бок на протяжении веков.
Многие новогодние и рождественские обычаи основаны на аграрной идее. Самый показательный обычай это "Плугушор", название его происходит от слова "плуг". Цель этого ритуала символическое опахивание земли для хорошего урожая. Чаще в этом участвовала молодежь и дети, они собирались в небольшие группы и отправлялись по селу.© Sputnik / Miroslav Rotari
В прошлом, они обязательно имели бутафорский плуг. Это превращалось в некую форму колядования. Они брали с собой бубенцы, барабаны и громко кричали поздравления в стихотворной форме и прикрикивали "Хэй, хэй!".
От этих криков и песен звенело все село. Отправлялись ребята в дома, где проживали девушки. Их пускали в дом и угощали, уходили они обязательно с подарком.
Очень многие традиции в Новый Год и рождество не обходились без животных. В праздники люди наряжались в костюмы, например, калуцул (лошадь) и капра (коза). Жители Молдовы устраивали массовые гуляния и спектакли. Все танцевали, а во главе были капра и калуцул. Все пели песни и перечисляли пожелания на следующий год.
Еще в Молдове надевали маски разных персонажей — музыкант, цыган, врач, и, конечно же, животные — медведь, олень и другие.
Раньше наша страна была больше и у нас было и море, и горы. Тогда в нашей стране была очень развита охота и было много охотников. Были и разные ритуалы, связанные с этой деятельностью. Большинство из этих обычаев ушли в прошлое.© Sputnik / Владимир Астапкович
Сейчас о многих традициях Молдовы рассказывают экспонаты в Национальном музее этнографии и естественной истории Молдовы.
Например, там есть костюмы капры и калуцула. Есть три очень важных экспоната, они привезены из села Сэрэтень. Они были собраны впервые в истории этнографии Молдовы еще в советское время, в 60-е годы. Их предоставила музею семья известного ученого Василе Анестиаде. Это костюм калуцула, плетка и медный колокольчик.
Там же хранятся и принадлежности охотников — лук, сумки для стрел или пороха, ружья и многое другое. Эти экспонаты датируются XVII веком.
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