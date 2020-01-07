Традиции зимних праздников в Молдове - история, уходящая в древность

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. В Молдове долгое время проживает множество народностей как православных, так и представителей других религий. Все традиции и обычаи, соблюдаемые в Молдове, отражают в себе черты народов и этнических групп, проживающих бок о бок на протяжении веков.

Многие новогодние и рождественские обычаи основаны на аграрной идее. Самый показательный обычай это "Плугушор", название его происходит от слова "плуг". Цель этого ритуала символическое опахивание земли для хорошего урожая. Чаще в этом участвовала молодежь и дети, они собирались в небольшие группы и отправлялись по селу. © Sputnik / Miroslav Rotari Накануне Нового года и Рождества более 35 тысяч молдаван вернулись на родину

В прошлом, они обязательно имели бутафорский плуг. Это превращалось в некую форму колядования. Они брали с собой бубенцы, барабаны и громко кричали поздравления в стихотворной форме и прикрикивали "Хэй, хэй!".

От этих криков и песен звенело все село. Отправлялись ребята в дома, где проживали девушки. Их пускали в дом и угощали, уходили они обязательно с подарком.

Очень многие традиции в Новый Год и рождество не обходились без животных. В праздники люди наряжались в костюмы, например, калуцул (лошадь) и капра (коза). Жители Молдовы устраивали массовые гуляния и спектакли. Все танцевали, а во главе были капра и калуцул. Все пели песни и перечисляли пожелания на следующий год.

Еще в Молдове надевали маски разных персонажей — музыкант, цыган, врач, и, конечно же, животные — медведь, олень и другие.

Раньше наша страна была больше и у нас было и море, и горы. Тогда в нашей стране была очень развита охота и было много охотников. Были и разные ритуалы, связанные с этой деятельностью. Большинство из этих обычаев ушли в прошлое. © Sputnik / Владимир Астапкович Рождество Пресвятой Богородицы 2019: история, традиции и молитвы

Сейчас о многих традициях Молдовы рассказывают экспонаты в Национальном музее этнографии и естественной истории Молдовы.

Например, там есть костюмы капры и калуцула. Есть три очень важных экспоната, они привезены из села Сэрэтень. Они были собраны впервые в истории этнографии Молдовы еще в советское время, в 60-е годы. Их предоставила музею семья известного ученого Василе Анестиаде. Это костюм калуцула, плетка и медный колокольчик.

Там же хранятся и принадлежности охотников — лук, сумки для стрел или пороха, ружья и многое другое. Эти экспонаты датируются XVII веком.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK