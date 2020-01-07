Откуда в Молдову пришли рождественские колядки - подробности

В Молдове сложно представить праздник светлого Рождества Христова без традиционных колядок, однако история появления в республике этих песнопений - довольно интересна.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Колядки и прочие зимние песнопения — наследие славян, которые славили в эти дни бога Коляду, хотя слово "колядка" в молдавском языке звучит как "колинда" — от римских календ, священных дней. Один из главных атрибутов колядок — коза.

Козел олицетворяет нечистую силу: он прыгает вокруг прохожих, пугает их. Другой ряженый несет в руках специально изготовленный к этому празднику национальный инструмент "бугай". Остальные колядующие звенят колокольчиками. В народной памяти хранятся сотни рождественских мотивов.

Среди них своеобразные кричалки — "урэтурь" и "стригэтурь", в которых звучат пожелания счастья, здоровья, урожайного года. © Sputnik / Алексей Куденко Лидер группы Zdob și Zdub в образе Наполеона зачитал главную молдавскую колядку

Колядующие обычно ходят по дворам с котомками, куда складывают полученные от хозяев дары. По поверью, кто щедро одарит колядующих, к тому в Новом году придут удача и достаток. Традиционный дар — хлеб, символ достатка. Возглавляет их переодетый в козла мужчина. На его голове — рога, поверх одежды — овечий тулуп, вывернутый наизнанку.

Колядки обязательно сопровождаются еще одним характерным для праздника элементом — звездой. Несут ее дети. В центре звезды помещают икону с ликом младенца Иисуса, колядующие поют о появлении на небе звезды, возвестившей о рождении Сына Божьего и приведшей трех восточных королей к месту его рождения.

Большинство колядок начинаются словами: "Восходит высоко звезда". Эта традиция также тесно переплетается с язычеством.

Детям дарит подарки Мош Крэчун, аналог Деда Мороза и Санты Клауса. Многие этнологи сравнивают его с языческим богом славян Карачуном.

Однако в молдавских легендах это - добрый старик. Вместе с ним приходит поздравлять детей Алба ка Зэпадэ (Белоснежка или Снегурочка). Им пытается помешать ведьма Хырка, аналог Бабы Яги. Как правило, в селах разыгрываются разнообразные сценки с масками этих персонажей.

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