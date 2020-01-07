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Рождественская выпечка, архивное фото.

Сколько блюд должно быть на рождественском столе в Молдове

© Sputnik / Дарья Чернега
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200107/28761050/skolko-blyud-dolzhno-byt-na-rozhdestvenskom-stole-v-moldove.html

Рождество - особое и великое торжество для христиан, однако накрывать праздничный стол также надо весьма оригинально.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. В Сочельник молдавские хозяйки готовят 12 блюд — в честь 12 апостолов Иисуса Христа. Таким образом, застолье в канун Рождества символизирует Тайную вечерю, во время которой Спаситель установил таинство причастия и предсказал предательство своих учеников.

Также молдавские хозяйки в Сочельник плетут богато украшенный калач, который символизирует корону Иисуса Христа. Его, как и другую рождественскую выпечку, — крэчунел хранят для совершения обрядов.

Крэчунел — это калач, сплетенный в виде незаконченной восьмерки. Его готовят из сдобного теста и выпекают в печи. Некоторые молдавские хозяйки вешают готовый крэчунел на икону.

Николай Флоринский
© Sputnik / Osmatesco
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Рождественский стол в Молдове богат мясными изделиями. Накануне праздников, в день Святого Игната, в селах по традиции режут поросенка, из которого потом делают блюда молдавской кухни — чигири (потроха, обжаренные в свиной сетке), холодец, всевозможные домашние колбасы, копченое на дровах мясо, голубцы.

А на второй день после плотного застолья следует отведать особенное блюдо — "борщ скэзут". Его кислый вкус хорошо помогает от похмелья. Для того чтобы приготовить это яство, хозяйки томят в печи (или духовке) в течение полутора часов свиные ребра с овощами под несколькими слоями листьев квашеной капусты. Традиционным десертом в зимние праздники издавна считается чернослив с орехами под густой белоснежной шапкой из взбитой сметаны.

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Теги:
обычаи, традиции, Рождество, праздник, стол


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