Как в Приднестровье разбираются с использованными термометрами и лампами

Служба экологического контроля и охраны окружающей среды приднестровского региона отчиталась о проведенных работах по обезвреживанию ртуть содержащих ламп, которые были собраны в бюджетных учреждениях.

ТИРАСПОЛЬ, 7 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В 2019 году Госслужбой экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровья было утилизировано почти 11 тысяч отработанных ртуть содержащих ламп и термометров, собранных в 36 бюджетных учреждениях.

"На их обезвреживание из экологического фонда было выделено около 55 тысяч приднестровских рублей ($3,4 тысячи), что на 16,4% больше по сравнению с 2018 годом", - сообщили в пресс-службе ведомства.

За 2013-2019 годы в Приднестровье было обезврежено больше 65 тысяч единиц ртуть содержащих отходов, на эти цели было выделено 286,7 тысячи приднестровских рублей ($17,8 тысяч).

"В 2020 году Госслужбой экологического контроля и охраны окружающей среды будет продолжена работа по исключению негативного воздействия на окружающую среду отходов потребления", - сообщили в ведомстве.

По всему приднестровскому региону действуют пункты приема, куда граждане могут сдавать отработанные люминесцентные и энергосберегающие лампы.

За нарушение правил обращения с ртуть содержащими отходами потребители несут административную ответственность: штраф для граждан составляет от 184 ($11,5) до 552 ($34) приднестровских рублей; для должностных лиц – от 552 до 920 рублей ($57); для индивидуальных предпринимателей – от 1840 ($114) до 3680($228,5) рублей.

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