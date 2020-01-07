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Serviciul 112

В 2019 году больше половины вызовов в службу 112 оказались ложными

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200107/28778039/v-2019-godu-bolshe-poloviny-vyzovov-v-sluzhbu-112-okazalis-lozhnymi.html

В Единую службу спасения "112" за год поступило более трех миллионов вызовов, больше половины из них оказались ложными.

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Почти 60% вызовов в Единую службу спасения "112" в 2019 году оказались ложными. 

смурд
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как сообщили в ведомстве, статистика за прошедший год показывает, что в службу поступило более трех миллионов двухсот тысяч звонков. Это значит, что в день за помощью обращались порядка девяти тысяч раз.

Срочных вызовов было более 40 процентов. Большая часть была адресована в скорую помощь (74,6%), в полицию (22,8%) и в пожарную службу (2,6%). Чаще всего звонили из Кишинева, Бельц, Оргеева.

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В службе "112" призывают граждан проявить ответственность и уменьшить число неоправданных вызовов, которые затрудняют и замедляют работу службы. Звонки по пустякам уменьшают шанс получения помощи теми, кому она действительно необходима.

Помимо этого, на номер 112 было отправлено более 13 тысяч сообщений, которые также были обработаны.

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Теги:
Служба "112"


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