В Кишиневе создан временный питомник для бродячих животных

Для постройки вольеров выделен участок земли на улице Узинелор общей площадью более 800 квадратных метров.

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Примэрия Кишинева намерена всерьез заняться проблемой бродячих собак и кошек.

В частности, в столице будет организован временный питомник, который будет функционировать до постройки постоянного современного центра содержания животных. Об этом написал в Facebook мэр Кишинева Ион Чебан.

"Подписал распоряжение об устройстве вольеров для содержания бездомных животных. Для этих целей выделен участок земли на улице Узинелор общей площадью более 800 квадратных метров, вольеры будут переданы в управление предприятию "Autosalubritate", - написал примар.

По заявлению градоначальника, бездомные животные будут содержаться в этом месте до открытия постоянного центра размещения.

Примар подчеркнул, что городская администрация осознает остроту проблемы с бесконтрольным размножением бродячих собак, которой долгое время пренебрегали местные власти и предпримет все меры для ее скорейшего решения.

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