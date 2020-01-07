Мэр Кишинева поздравил всех с Рождеством - что пожелал Ион Чебан

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Рождество - это душевный семейный праздник, который возрождает надежду и укрепляет веру. Об этом написал на своей персональной страничке в социальной сети Facebook генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан.
Столичный градоначальник подчеркнул, что в эти дни люди могут объединиться, а магия праздников пробуждает в них стремление "к великим и благим деяниям".
"Желаю вам всегда хранить дух Рождества и в своих действиях руководствоваться только добрыми помыслами. Желаю, чтобы Рождение Господа осветило ваши души и ваш дом, чтобы вы были здоровы, а ваш дом - изобилен!", - написал Чебан.
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