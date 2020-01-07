11:31 07 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Ион Чебан, архивное фото.

Мэр Кишинева поздравил всех с Рождеством - что пожелал Ион Чебан

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
2210
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2144/97/21449741.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200107/28784950/mer-kishineva-pozdravil-vsekh-s-rozhdestvom-chto-pozhelal-ion-cheban.html

Генеральный примар молдавской столицы обратился ко всем православным христианам страны, поздравив их с одним из самых главных праздников в году для всех верующих.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Рождество - это душевный семейный праздник, который возрождает надежду и укрепляет веру. Об этом написал на своей персональной страничке в социальной сети Facebook генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан.

Кутья.
© Sputnik / Виктор Толочко
Советы молдавским хозяйкам - как правильно приготовить кутью на Рождество

Столичный градоначальник подчеркнул, что в эти дни люди могут объединиться, а магия праздников пробуждает в них стремление "к великим и благим деяниям".

"Желаю вам всегда хранить дух Рождества и в своих действиях руководствоваться только добрыми помыслами. Желаю, чтобы Рождение Господа осветило ваши души и ваш дом, чтобы вы были здоровы, а ваш дом - изобилен!", - написал Чебан.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Какие проблемы Кишинева будут решены в 2020 году: встреча Додона и Чебана
Чебан: работы по благоустройству снесенной игровой площадки были завершены
Не задохнется ли Кишинев от мусора в 2020-м - Ион Чебан дал ответ
Теги:
Рождество Христово, Ион Чебан, поздравление


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
А Снегурочек вы не забыли: фото помощниц Дедов Морозов и Сант со всего мира
Религиозный лидер Ирана Али Хаменеи плакал на похоронах Сулеймани
Похороны Сулеймани: слезы аятоллы Хаменеи, обещание "второго Вьетнама" - видео
Календарь 2020 дополнительные выходные дни
Полный календарь рабочих и выходных дней в 2020 году

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться