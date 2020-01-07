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Рождественская ярмарка.

Праздник продолжается: программа Рождественской ярмарки в столице

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200107/28787001/prazdnik-prodolzhaetsya-programma-rozhdestvenskoy-yarmarki-v-stolitse.html

В столичном сквере у Кафедрального собора продолжает работу Рождественская ярмарка для взрослых и детей.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. На Рождественской ярмарке в центре Кишинева зимние каникулы продолжаются.

В течение всего дня 7 января в сквере у Кафедрального собора будут звучать рождественские песни и колядки.

Вечером атмосферу праздника дополнят музыкальные композиции в исполнении оркестра "Fluieraș" и группы "Millenium". Специальную программу для взрослых и детей подготовил и известный иллюзионист Гарри Козма.

В среду, 8 января, в сквере пройдут рождественские представления на любой вкус. Днем, в 14:00 часов, состоится концерт под открытым небом, подготовленный оркестром Пограничной полиции Республики Молдова. А через несколько часов рождественские фанфары исполнят традиционные праздничные мелодии.

Для самых маленьких Мош Крэчун подготовил программу самых известных мультипликационных фильмов, которые будут демонстрировать в течение всего дня.

Рождественская ярмарка, организованная правительством Республики Молдова и примэрией Кишинева, будет открыта до 10 января. Любой желающий может принять участие в праздничных народных гуляньях.

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Теги:
праздник, программа, Рождество


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