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Сотрудник Пограничной полиции Молдовы

Ситуация на границах Молдовы — движение остается интенсивным

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200107/28787389/situatsiya-na-granitsakh-moldovy-dvizhenie-ostaetsya-intensivnym.html

Десятки тысяч жителей Молдовы и иностранных граждан в праздничные дни пересекают границу нашей страны в обоих направлениях.

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. За последние сутки пункты пропуска через границу прошли более 56 тысяч человек, из которых более 25 тысяч покинули Молдову, а почти 31 тысяча человек въехали в страну. Большинство из них - граждане Молдовы, сообщает Пограничная полиция.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
В праздники действует упрощенный режим пересечения границ

Наиболее загруженными пунктами пересечения границы остаются КПП "Леушены", где границу пересекли более 14,5 тысяч человек и Кишиневский аэропорт - 8,2 тысячи пересечений границы.

За это время границу пересекли 12,2 тысячи автомобилей, из которых около половины зарегистрированы в Республике Молдова.

В настоящее время все пункты пересечения границы работают в обычном режиме.

За сутки на границе зарегистрированы несколько нарушений. Двое иностранных граждан превысили время пребывания в Молдове, трое водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток.

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Теги:
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