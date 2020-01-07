Сотни спасателей остаются на дежурстве в рождественские праздники

Спасатели призвали соблюдать правила пожарной безопасности, избегать использования пиротехники и не использовать гирлянды, купленные у не заслуживающих доверия торговцев.

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Спасатели и пожарные продолжают нести службу в праздничные рождественские дни.

На дежурстве находятся более 500 сотрудников и 130 специальных автомобилей, которые готовы вмешаться в любую экстренную ситуацию, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (IGSU).

Спасатели призвали соблюдать правила пожарной безопасности и избегать использования пиротехники.

Специалисты предостерегают жителей Молдовы от использования гирлянды, купленных у не заслуживающих доверия торговцев без необходимых разрешений и документов и предупреждают, что на ночь гирлянды необходимо выключать из розетки.

Особенную бдительность должны сохранять люди, использующие печи. Специалисты рекомендуют тушить их ночью и не перегревать. В случае возникновения опасных ситуаций гражданам следует срочно звонить в Службу "112".

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