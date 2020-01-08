Знание - сила: почему жители Молдовы перестали читать, как раньше

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. "Знание — сила", "Учиться, учиться, учиться!", "Книга — источник знаний!", — эти и другие лозунги из прошлого у многих остались в памяти по сей день. И, если раньше они воспринимались, как затертые, продвигаемые властью догмы, то сегодня призывы из советского прошлого уже полностью потеряли свой смысл.
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По словам председателя Ассоциации русских писателей Молдовы Олеси Рудягиной, граждан нашей страны, которые когда-то считались самыми читающими в мире, сегодня редко встретишь с книгой в руках.
"Повседневные хлопоты, погоня за куском хлеба либо за очередной "обновкой" отобрали у людей время посидеть за книгой и вдуматься, что пытается донести автор с ее страниц", — отметила собеседница.
По словам писательницы, в Молдове не читают не только на русском, который считается языком межнационального общения, но и на государственном языке, из-за чего "разумное, доброе, вечное" трудно донести до своего читателя и авторам книг национальной литературы.
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Эксперт утверждает: чтобы люди вернулись к печатному слову, а библиотечные залы вновь наполнились людьми, необходимо, чтобы государство пропагандировало знания, как приоритет, а образованная нация стала главным богатством страны.
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