Знание - сила: почему жители Молдовы перестали читать, как раньше

Еще лет тридцать назад в парках и скверах Кишинева читающие люди были явлением обыденным, в наши дни человека с книгой даже в салоне общественного транспорта редко встретишь. Корреспондент Sputnik Молдова выяснял причины таких социальных изменений.

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. "Знание — сила", "Учиться, учиться, учиться!", "Книга — источник знаний!", — эти и другие лозунги из прошлого у многих остались в памяти по сей день. И, если раньше они воспринимались, как затертые, продвигаемые властью догмы, то сегодня призывы из советского прошлого уже полностью потеряли свой смысл.

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По словам председателя Ассоциации русских писателей Молдовы Олеси Рудягиной, граждан нашей страны, которые когда-то считались самыми читающими в мире, сегодня редко встретишь с книгой в руках.

"Повседневные хлопоты, погоня за куском хлеба либо за очередной "обновкой" отобрали у людей время посидеть за книгой и вдуматься, что пытается донести автор с ее страниц", — отметила собеседница.

"Почему меньше стали читать? Молодые люди стараются выжить, подростки уже подрабатывают, им часто вообще не до чтения. Но виной всему установка общества на потребление, на развлечение, на формулу "хлеба и зрелищ". Это сегодня непонятно только слепому. У людей выбита из-под ног та самая платформа, для чего нужно было читать, зачем нужно было читать", — сказала Рудягина.

По словам писательницы, в Молдове не читают не только на русском, который считается языком межнационального общения, но и на государственном языке, из-за чего "разумное, доброе, вечное" трудно донести до своего читателя и авторам книг национальной литературы.

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"Если вы спросите молдавских писателей, они вам скажут то же самое, что мало читают, что плохо читают. Если бы люди читали хотя бы на государственном языке, было бы хорошо. А так у них — те же самые проблемы. Возвращение человека к печатному слову, возвращение его к культуре — это же очень просто. Как китайцы говорили: дайте населению десятилетие бездумных развлечений и вы потеряете нацию. Молодежи все время подается цветная обертка, очередная "развлекуха", очередная игрушка. Вот люди и уткнулись носом в эти смартфоны", — отметила Рудягина.

Эксперт утверждает: чтобы люди вернулись к печатному слову, а библиотечные залы вновь наполнились людьми, необходимо, чтобы государство пропагандировало знания, как приоритет, а образованная нация стала главным богатством страны.

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