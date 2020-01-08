В каких странах можно найти молдавский алкоголь

Официальная статистика: представлены данные о том, в каких странах спиртное отечественного производства пользуется наибольшим спросом.

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Страны СНГ по-прежнему первые в топе основных импортеров молдавской алкогольной продукции. Такие данные приводятся в Платежном балансе за третий квартал 2019 года (предварительные данные), опубликованном на официальном сайте Нацбанка Молдовы.

"В третьем квартале 2019 года объем экспорта алкогольных напитков составил 50,65 миллиона долларов, что на 3,7% превышает показатели за аналогичный период предыдущего года. Этот рост объясняется увеличением поставок в СНГ (+7,2%) и другие страны (+10,9%)", - отмечено в отчете.

По информации Нацбанка, вырос экспорт в Россию - на 2,06 миллиона долларов, в Армению - на 1,54 миллиона, в Турцию - на 1,5 миллиона долларов.

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"В тоже время в поставках в Европейский союз зарегистрирован спад на 4,6% в сравнении с июлем-сентябрем 2018-го. В частности, сократились поставки в Испанию (на 1,24 миллиона) и Чехию (на 0,77 миллиона)", - сказано в докладе.

На долю государств Содружества приходится 38% от всех поставок спиртного, произведенного в Молдове. В денежном выражении это приравнивается к 19,27 миллиона долларов. Среди импортеров лидируют Беларусь, Россия и Украина. Также отечественные крепкие напитки приобретает Армения и Казахстан.

За счет реализации спиртного в Европу республика выручила 17,59 миллиона долларов США. Молдавский алкоголь закупают в основном Румыния, Чехия, Болгария, Польша и Нидерланды. Спиртное производства нашей страны приобретают также Китай, Грузия, Турция, США и Сербия.

© Sputnik / Vadim Rusu В какие страны Молдова экспортирует вина

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