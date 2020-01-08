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В каких странах можно найти молдавский алкоголь

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200108/28792159/strany-moldavskiy-alkogol.html

Официальная статистика: представлены данные о том, в каких странах спиртное отечественного производства пользуется наибольшим спросом.

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Страны СНГ по-прежнему первые в топе основных импортеров молдавской алкогольной продукции. Такие данные приводятся в Платежном балансе за третий квартал 2019 года (предварительные данные), опубликованном на официальном сайте Нацбанка Молдовы.

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"В третьем квартале 2019 года объем экспорта алкогольных напитков составил 50,65 миллиона долларов, что на 3,7% превышает показатели за аналогичный период предыдущего года. Этот рост объясняется увеличением поставок в СНГ (+7,2%) и другие страны (+10,9%)", - отмечено в отчете.

По информации Нацбанка, вырос экспорт в Россию - на 2,06 миллиона долларов, в Армению - на 1,54 миллиона, в Турцию - на 1,5 миллиона долларов.

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"В тоже время в поставках в Европейский союз зарегистрирован спад на 4,6% в сравнении с июлем-сентябрем 2018-го. В частности, сократились поставки в Испанию (на 1,24 миллиона) и Чехию (на 0,77 миллиона)", - сказано в докладе.

На долю государств Содружества приходится 38% от всех поставок спиртного, произведенного в Молдове. В денежном выражении это приравнивается к 19,27 миллиона долларов. Среди импортеров лидируют Беларусь, Россия и Украина. Также отечественные крепкие напитки приобретает Армения и Казахстан.

За счет реализации спиртного в Европу республика выручила 17,59 миллиона долларов США. Молдавский алкоголь закупают в основном Румыния, Чехия, Болгария, Польша и Нидерланды. Спиртное производства нашей страны приобретают также Китай, Грузия, Турция, США и Сербия.

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