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Юрий Киринчук

Дело Киринчука: как экс-глава Минтранса возвращался в Молдову

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200108/28792317/delo-chirinciuc-kak-eks-glava-mintrans-vozvraschalsya-moldova.html

С молдавским экс-министром транспорта и дорожной инфраструктуры Юрием Киринчуком, который фигурировал в деле о коррупции, на зимние праздники выдалась целая эпопея.

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. После окончания всех судебных разбирательств, в которых бывший глава Минтранса Молдовы Юрий Киринчук фигурировал как обвиняемый, и окончательного вердикта Высшей судебной палаты, оставившей в силе условный срок, экс-министр решил приехать в Молдову. Правда, его возвращение в республику не обошлось без скандала.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Киринчука задержали прямо при пересечении государственной границы страны. Бывший министр сообщил, что сообщения о его задержании не соответствуют действительности.

"Я отправился в полицию, чтобы прояснить ситуацию. Высшая судебная палата полностью отменила решение Апелляционной палаты Кишинева, но, к сожалению, так работают государственные структуры Республики Молдова, и информация еще не дошла до Пограничной полиции", - отметил Киринчук.
Пост Юрия Киринчука в соцсетях
© Photo : Facebook / Iurie Chirinciuc
Пост Юрия Киринчука в соцсетях

Два года назад стало известно, что Киринчук стал обвиняемым в деле о коррупции при распределении денег из европейских фондов. Как сообщили гособвинители, в ходе следствия чиновник свою вину признал, а позже президентом был подписан указ об отставке Киринчука. Подробнее об этом деле можно почитать здесь.

В мае 2019 года Апелляционная палата приняла решение приговорить бывшего министра транспорта к трем с половиной годам тюрьмы с исполнением наказания. Осенью Киринчука объявили в международный розыск, а в декабре ВСП отменила решение Апелляционной палаты, оставив в силе вердикт первой судебной инстанции, которая приговорила его к году и четырем месяцам условно.

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