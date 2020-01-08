Что ждет кишиневский аэропорт: заявление главы Минюста Молдовы

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Молдавское правительство анализирует несколько вариантов того, как можно вернуть под управление государства Международный аэропорт Кишинева, который находится в концессии компании Avia Invest. Об этом заявил журналистам министр юстиции Фадей Нагачевский.

"Что касается Avia Invest, то есть несколько способов, которые анализируются правительством Молдовы, - аннулирование контракта или его расторжение. Оба варианта анализируются, потому что есть элементы, которые можно использовать в пользу аннулирования договора, но есть и элементы, которые можно использовать для расторжения контракта", - сказал он.

По словам главы Минюста, учитываются все детали. Он также напомнил, что в судебной инстанции уже находится иск Агентства публичной собственности против Avia Invest для аннулирования контракта о концессии.

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"Насколько помню, иск находится в суде сектора Рышкановка. Ждем даты заседания, чтобы ознакомиться с позицией ответчика", - сказал Нагачевский.

В пятницу, 3 января, на заседании правительства премьер Ион Кику поручил до 1 февраля проверить инвестиционную деятельность администратора Международного аэропорта Кишинева компании Avia Invest.

По словам главы кабмина, у него есть информация о том, что денежные вливания делаются не из финансовых средств инвестора, а за счет сборов, которые взимаются с каждого пассажира.

"К 1 февраля, пожалуйста, предоставьте результаты проверки. В случае подтверждения имеющейся информации министерство юстиции, Агентство публичной собственности, предпринимайте шаги по расторжению контракта с этим, так называемым, инвестором", - добавил премьер.

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Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки.

В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, в начале сентября прошлого года кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи столичного аэропорта в концессию. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики добиваются через суд, куда уже были направлены документы.

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Также в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что сделка должна быть аннулирована. Отчет утвержден большинством голосов на заседании высшего законодательного органа страны.

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