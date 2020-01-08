Ситуация на границах Молдовы: что заявили в Пограничной полиции

Рекомендации для тех, кто планирует выезжать из Молдовы, а также для граждан республики, которые возвращаются в страну: список самых перегруженных КПП.

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Все контрольно-пропускные пункты на молдавской границе работают в нормальном режиме. Об этом заявили в среду в Пограничной полиции республики.

"В первый день Рождества по старому стилю трансграничное передвижение было нормальным", - отметили в Погранполиции.

По данным ведомства, всего границу пересекло порядка 45 тысяч человек, из которых большая часть въехала в страну.

Самые востребованные КПП - Леушены, Международный аэропорт Кишинева, Скуляны, Джурджулешты-Галац, Атаки, Кагул и Крива.

Как сообщили в структуре, во время зимних праздников при пересечении границы применяются дополнительные меры для упрощения трансграничного движения. Среди них:

увеличение числа пограничников на постах;

максимальное использование инфраструктуры пунктов пропуска путем перенаправления трафика на свободные пункты;

пропуск семей с детьми, а также лиц с особыми потребностями осуществляется на свободных полосах, в том числе предназначенных для дипломатического корпуса;

поддержание постоянной связи между пограничными инспекторами и пассажирами благодаря правильному информированию о ситуации в пунктах пропуска.

"Если планируете путешествие в Румынию или в страны ЕС, необходимо знать, что КПП Леушены - самый востребованный. Есть дни, когда на въезде в Молдову наблюдается повышенный трафик с 04.00 по 10.00 на выезде из страны и с 16.00 до 22.00 на въезде в республику. Чтобы сократить время ожидания при пересечении границы через этот контрольно-пропускной пункт, рекомендуем учитывать часы-пик", - пояснили в Погранполиции.

В ведомстве добавили, что также можно выбрать другой КПП, расположенный на молдавско-румынской границе - Скуляны, Костешты, Кагул.

А вот на границе с Украиной самым востребованным пунктом пропуска стал КПП Крива. Часы пик здесь наблюдаются в 04.00-12.00 на выезде из Молдовы и в 15.00-20.00 на въезде в республику. Пограничники советуют выбирать близлежащие КПП - Ларга-Кельменцы или Бричаны-Россошаны.

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