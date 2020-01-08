Куда можно отправиться с молдавским паспортом без визы

Рейтинг безвизового въезда в другие государства: Молдова находится в топ-50 стран с самыми "удобными" загранпаспортами.

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Молдова вошла в первые 50 стран рейтинга самых "удобных" загранпаспортов. "Удобство" идентификационного документа определяет возможность его владельца свободно (без виз) путешествовать по миру. По данным сайта Henley Passport Index, где и были опубликованы результаты исследования, Молдова находится на 49 месте.

Граждане республики могут без виз въезжать в 120 стран мира. С болгарскими и румынскими паспортами можно путешествовать без виз примерно в 172 страны, с украинскими — в 128, а с российскими — в 118 стран.

На первом месте рейтинга — Япония. Ее гражданам открыто для посещения 191 государство. На втором месте — Сингапур, гражданам которого визу не нужно оформлять в 190 стран мира. В тройку вошли Германия и Южная Корея для них открыты 189 стран. В пятерке лидеров - паспорта Финляндии, Италии, Дании, Люксембурга и Испании.

Последними в рейтинге оказались Сирия (105 место, 29 безвизовых стран), Ирак (106 строчка, 28 государств) и Афганистан (107 позиция, 26 стран).

© Sputnik / Vadim Rusu Если у вас украли, или вы потеряли паспорт за границей

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