Новый год и старые проблемы: в каком состоянии Молдова вошла в 2020-й

Экологические итоги 2019 года: эксперты бьют тревогу, обращают внимание на необходимость государственной политики по защите окружающей среды и важность повышения уровня воспитания общества.

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Молдова сталкивается с серьезными экологическими проблемами. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил экологический эксперт Анатолий Прохницкий.

В частности, специалист обратил внимание на состояние лесов и качество воды в водоемах республики.

Ранее он заявлял, что ответственные структуры рапортуют о том, что в Молдове леса занимают порядка 400 тысяч гектаров или 12% территории страны. Однако эколог утверждает, что реальная цифра не дотягивает до 10%.

"Очень многие рубят лес, и этот процесс продолжительный. Есть хорошо налаженная схема. Процесс не останавливается", - отметил Прохницкий.

По его словам, качество воды в реках и озерах Молдовы - настоящая экологическая катастрофа. У страны мало больших рек, а количество малых водоемов немногим превышает три тысячи.

"Наряду с тем, что ответственные структуры не соблюдают необходимые меры по защите окружающей среды, проблема в большинстве своем исходит из воспитания и отношения каждого гражданина. Экологическую грамотность необходимо прививать, начиная с детского сада и до окончания вуза. Как население, так и экономические агенты выбрасывают мусор в водоемы", - сказал собеседник.

Прохницкий считает, что законодательство страны в области окружающей среды хорошее. Однако, как отметил эксперт, к сожалению, оно не соблюдается. Ситуация может измениться, если власти обратят внимание на проблемы экологического характера.

"Речь идет о будущем Молдовы. Хотелось бы, чтобы в 2020 году власти уделяли больше внимания проблемам защиты окружающей среды, потому что это влияет на качество жизни, хотим мы этого или нет", - заключил эколог.

© Sputnik / Vadim Rusu Обеспечение питьевой водой в Молдове

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