19:25 08 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Флаг Молдовы

Новый год и старые проблемы: в каком состоянии Молдова вошла в 2020-й

© Sputnik / Stringer
Общество
Получить короткую ссылку
88 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/494/59/4945997.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200108/28798290/novyy-god-i-starye-problemy-v-kakom-sostoyanii-moldova-voshla-2020.html

Экологические итоги 2019 года: эксперты бьют тревогу, обращают внимание на необходимость государственной политики по защите окружающей среды и важность повышения уровня воспитания общества.

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Молдова сталкивается с серьезными экологическими проблемами. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил экологический эксперт Анатолий Прохницкий.

Кодры - возвышенность в Молдове
© Sputnik / Б. Круцко
Эколог: Молдова находится в катастрофическом положении

В частности, специалист обратил внимание на состояние лесов и качество воды в водоемах республики.

Ранее он заявлял, что ответственные структуры рапортуют о том, что в Молдове леса занимают порядка 400 тысяч гектаров или 12% территории страны. Однако эколог утверждает, что реальная цифра не дотягивает до 10%.

"Очень многие рубят лес, и этот процесс продолжительный. Есть хорошо налаженная схема. Процесс не останавливается", - отметил Прохницкий.

По его словам, качество воды в реках и озерах Молдовы - настоящая экологическая катастрофа. У страны мало больших рек, а количество малых водоемов немногим превышает три тысячи.

"Наряду с тем, что ответственные структуры не соблюдают необходимые меры по защите окружающей среды, проблема в большинстве своем исходит из воспитания и отношения каждого гражданина. Экологическую грамотность необходимо прививать, начиная с детского сада и до окончания вуза. Как население, так и экономические агенты выбрасывают мусор в водоемы", - сказал собеседник.

Кухонный кран.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Вода из крана в Кишиневе: можно ли ее пить некипяченой - подробности
Прохницкий считает, что законодательство страны в области окружающей среды хорошее. Однако, как отметил эксперт, к сожалению, оно не соблюдается. Ситуация может измениться, если власти обратят внимание на проблемы экологического характера.

"Речь идет о будущем Молдовы. Хотелось бы, чтобы в 2020 году власти уделяли больше внимания проблемам защиты окружающей среды, потому что это влияет на качество жизни, хотим мы этого или нет", - заключил эколог.

Обеспечение питьевой водой в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu
Обеспечение питьевой водой в Молдове

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Тромбицкий: целые села на Днестре живут за счет браконьерства
Ионицэ: метр территории у реки Бык можно продать за сто тысяч евро
Источник процветания или вонючая канава: что будет с рекой Бык


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Спасатели на месте крушения самолета в Иране
В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер: фото с места трагедии
Путин и Эрдоган запустили работу газопровода Турецкий поток
Путин и Эрдоган запустили работу газопровода "Турецкий поток" - видео
Календарь 2020 дополнительные выходные дни
Полный календарь рабочих и выходных дней в 2020 году

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться