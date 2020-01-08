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Молдавские леи

Примар Кишинева предупреждает о суровых штрафах: кого ждет наказание

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200108/28798581/primar-chisinau-preduprezhdaet-o-surovykh-shtrafakh-kogo-zhdet-nakazanie.html

Столичный градоначальник сообщил, что тех, кто мусорит на улицах Кишинева, ждет серьезное наказание.

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан объявил о борьбе с теми, кто устраивает беспорядок на улицах столицы.

Схема свалки в Цынцаренах, архивное фото.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Градоначальник обратил внимание на ситуацию на панорамной аллее на улице Марии Драган, которая была усеяна мусором.

"В праздничные дни рабочие навели там порядок. Напомню, что там обустроено место, где горожане могут отдохнуть и насладиться видом на город с высоты", - написал Чебан в среду в Facebook.

Примар отметил, что рассчитывает на здравый смысл и осознание необходимости сохранять чистоту.

"Власти создают условия, но мы все должны заботиться о местах, где мы живем, ездим и отдыхаем. Комфорт в городе может быть создан и сохранен всеми. В противном случае будем вынуждены применить серьезные штрафы для тех, кто устраивает беспорядок и выбрасывает мусор", - добавил он.

Градоначальник также сообщил об установке на аллее камер видеонаблюдения.

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