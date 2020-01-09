Сколько продуктов выбрасывают молдаване в мусор

Из года в год во время зимних праздников молдаване не могут умерить свой пыл – сначала наполняют свои корзины едой, а потом ее же выбрасывают.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В эти дни у мусорных баков растут горы из продуктов питания. Традиционные праздничные блюда улетают в отходы одно за другим. Сотрудники служб по уборке работают в непрерывном режиме, чтобы собрать все остатки праздничных застолий.

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Известно, сколько мусора жители Молдовы производят ежегодно, - порядка 1,6 миллиона тонн. Если сопоставить это с численностью населения, то получается, что каждый гражданин производит примерно полтонны отходов, треть из которых - пищевые. Это показывает, что молдаване так ничему и не научились за прошлые годы – они покупают и готовят больше, чем могут съесть.

К слову, эта проблема широко встречается на мировом уровне. Европейцы, к примеру, ежегодно выбрасывают в мусор свыше 220 миллионов тонн продуктов. При этом, порядка миллиарда людей в мире гибнут от голода.

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