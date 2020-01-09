Жизнь без гарнира - почему в Молдове так не хватает картофеля

Такая преимущественно аграрная страна, как Молдова, скоро может столкнуться с необходимостью постоянного импорта популярного клубнеплода.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. В отрасли производства картофеля сложилась сложная ситуация, связанная с постоянным сокращением площадей под посадку этой культуры в республике. Смену приоритетов молдавские сельхозпроизводители начали в середине "нулевых", однако эффект от таких решений ощущается сейчас.

К 2019 году площади, занятые картофелем в республике, сократились вплоть до 19 тысяч гектаров. Собираемый с них урожай способен покрыть лишь 60% внутреннего потребительского спроса в Молдове. Остальное приходится импортировать.

Ситуация привела к росту цен на картофель в республике.

В сложившихся обстоятельствах прогноз руководства отраслевой ассоциации на предстоящий сезон пессимистичен: сельхозплощади под картофелем не вырастут, а, возможно, и снизятся.

Соответственно, зависимость внутреннего рынка Молдовы от импорта повысится еще больше.

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