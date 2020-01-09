Жизнь без гарнира - почему в Молдове так не хватает картофеля

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. В отрасли производства картофеля сложилась сложная ситуация, связанная с постоянным сокращением площадей под посадку этой культуры в республике. Смену приоритетов молдавские сельхозпроизводители начали в середине "нулевых", однако эффект от таких решений ощущается сейчас.
К 2019 году площади, занятые картофелем в республике, сократились вплоть до 19 тысяч гектаров. Собираемый с них урожай способен покрыть лишь 60% внутреннего потребительского спроса в Молдове. Остальное приходится импортировать.
В сложившихся обстоятельствах прогноз руководства отраслевой ассоциации на предстоящий сезон пессимистичен: сельхозплощади под картофелем не вырастут, а, возможно, и снизятся.
Соответственно, зависимость внутреннего рынка Молдовы от импорта повысится еще больше.
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