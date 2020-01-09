12:01 09 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.18
  • USD17.23
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Проблемы с сердцем.

Жизнь под давлением: как жителям Молдовы снизить его после праздников

© Fotolia / Bits and Splits
Общество
Получить короткую ссылку
77 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2217/51/22175116.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200109/28801918/zhizn-pod-davleniem-kak-zhitelyam-moldovy-snizit-ego-posle-prazdnikov.html

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Доктор Энн Кивимяки с кафедры фармакологии Хельсинского университета провела экспериментальное исследование с участием лабораторных крыс с гипертензией. Около трех месяцев животным давали соки клюквы, черной смородины и брусники. В этих ягодах в большом количестве содержатся полифенолы, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
© Sputnik / Евгений Биятов
Дикий страх, боль в сердце от взрыва шумих и петард: кому нужен такой Новый год

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов. При этом он не препятствовал возрастному повышению артериального давления. Эффект от других соков был не так заметен.

Как отметила автор исследования, полученные данные необходимо проверить на людях с немного повышенным давлением. "Брусничный сок не заменит лекарства, но это хорошая добавка к пище", — считает Кивимяки.

Мнение молдавского специалиста

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Октавиан Ченушэ рассказал корреспонденту Sputnik Молдова об основных факторах риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, об их профилактике и лечении.

"Если вы измерили несколько раз давление, и оно более 200, тогда надо обращаться к врачу. Чтобы облегчить медику понимание проблемы, было бы правильным понаблюдать дома за давлением — несколько дней или несколько недель, записав данные", - заявил врач.

Холодильник с продуктами, фото из архива
© CC0 / Pexels / Refrigerator
Определен крайне полезный для сердца и сосудов витамин
Специалист дал рекомендации и советы по уходу за своим сердцем и сосудами, затронул вопросы правильной организации здорового образа жизни.

Отвечая на вопрос о болях в сердце и реальных симптомах ишемической болезни, доктор обратил внимание на тот факт, что если у человека резкая внезапная боль за грудиной —  необходимо обратиться к врачу.

Острая, сильная боль, возникшая в области сердца, хоть и не обязательно является болезнью сердца, но это может быть угрожающая жизни ситуация.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Найден способ полностью восстановить сердце после инфаркта
Впервые по программе: приднестровцы теперь могут лечить инфаркт в Кишиневе
Храп увеличивает вероятность инфаркта во сне : что советует врач. Слушать подкаст
Теги:
рекомендации, снижение, праздники, давление


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Спасатели на месте крушения самолета в Иране
В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер: фото с места трагедии
Москвичи принесли цветы к посольствам Украины и Ирана в память о погибших в авиакатастрофе
Чужого горя не бывает: москвичи принесли цветы к посольствам Украины и Ирана
Календарь 2020 дополнительные выходные дни
Полный календарь рабочих и выходных дней в 2020 году

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться