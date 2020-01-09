Жизнь под давлением: как жителям Молдовы снизить его после праздников

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Доктор Энн Кивимяки с кафедры фармакологии Хельсинского университета провела экспериментальное исследование с участием лабораторных крыс с гипертензией. Около трех месяцев животным давали соки клюквы, черной смородины и брусники. В этих ягодах в большом количестве содержатся полифенолы, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов. При этом он не препятствовал возрастному повышению артериального давления. Эффект от других соков был не так заметен.

Как отметила автор исследования, полученные данные необходимо проверить на людях с немного повышенным давлением. "Брусничный сок не заменит лекарства, но это хорошая добавка к пище", — считает Кивимяки.

Мнение молдавского специалиста

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Октавиан Ченушэ рассказал корреспонденту Sputnik Молдова об основных факторах риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, об их профилактике и лечении.

"Если вы измерили несколько раз давление, и оно более 200, тогда надо обращаться к врачу. Чтобы облегчить медику понимание проблемы, было бы правильным понаблюдать дома за давлением — несколько дней или несколько недель, записав данные", - заявил врач.

Специалист дал рекомендации и советы по уходу за своим сердцем и сосудами, затронул вопросы правильной организации здорового образа жизни.

Отвечая на вопрос о болях в сердце и реальных симптомах ишемической болезни, доктор обратил внимание на тот факт, что если у человека резкая внезапная боль за грудиной — необходимо обратиться к врачу.

Острая, сильная боль, возникшая в области сердца, хоть и не обязательно является болезнью сердца, но это может быть угрожающая жизни ситуация.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK