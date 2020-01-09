Подорожание есть, комфорта нет - пассажиры возмущаются перевозкой в маршрутках

Одним из ключевых условий роста тарифа на междугородние перевозки было повышение комфортности транспортировки пассажиров, однако до человеческих условий в некоторых рейсовых междугородних автобусах - еще далеко.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Неприятный запах, обшарпанные сидения, старые микроавтобусы - граждане Молдовы негодуют по поводу качества междугородних перевозок на ряде рейсов, а также возмущены тем, что в холодное время года салоны таких маршруток более напоминают холодильную камеру. Повсюду из щелей сквозит, задувает, многим приходится кутаться в верхнюю одежду, чтобы не простудиться.

Такая ситуация распространена на междугородних рейсах и, зачастую, водители по пути берут пассажиров на стоячие места, желая подзаработать больше. В результате такой жажды наживы перевозка в салоне рейсовых междугородних маршруток становится и вовсе нестерпимой и даже невыносимой.

Люди просто "вымучивают" свой путь в столицу или из нее, будучи вынужденными терпеть такое, мягко говоря, попустительское отношение к уровню комфортности перевозки пассажиров.

Одна из пользователей социальный сетей написала на своей персональной страничке в Facebook, как пролегал ее путь из города Купчинь в молдавскую столицу.

"Ехали втроем из города Купчинь, цена за троих составила 365 леев. Сказать, что это ужас, ничего не сказать. Еле выдержали дорогу, маршрутка - просто "убитая". Сиденья порванные, места между ними настолько мало, что у моего 9-летнего брата колени упирались в сиденье. Я не представляю, как люди вообще там сидели", - поведала в своем посте в соцсетях женщина.

Пассажирка негодует и заявляет, что подобные рейсовые микроавтобусы вообще нельзя выпускать на линию, поскольку таким образом подвергается прямой опасности здоровье и жизнь людей, учитывая сильную изношенность транспортного средства и тот факт, что, скорее всего, маршрутка была просто переоборудована из грузовой в пассажирскую.

Более того, соблюдение графика прибытия в конечную точку междугороднего маршрута никто не отменял. А в данном конкретном случае, по словам невольной свидетельницы, одна из пассажирок такой маршрутки чуть не опоздала в аэропорт на рейс, поскольку микроавтобус прибыл в Кишинев с задержкой по времени.

Новый год ознаменовался для ряда жителей республики новыми подорожаниями. Кабинет министров Молдовы и компании-перевозчики, осуществляющие рейсы междугороднего сообщения, договорились о новом тарифе, который вырос с 48 до 70 банов за каждый километр пути.

Нововведения вступили в силу 1 января, однако перевозчикам поставлено условие - повышение комфортности перевозки пассажиров.

Для микроавтобусов и автобусов базового уровня, без повышенной комфортности, километр пути подорожал всего на 12 банов и стоит 60 банов.

Теперь транспортники поставлены в иные условия, чем прежде. В период с 1 февраля по 1 октября все транспортные средства, осуществляющие междугородние перевозки, должны быть классифицированы в зависимости с их категорией комфортности.

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