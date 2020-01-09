Страна "лысеет" и остается без лесов - что происходит в молдавских Кодрах

Тревожные данные приводит Национальное бюро статистики - и без того бедный лесной фонд республики стремительно сокращается, зеленых насаждений в стране - все меньше.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. В Молдове ежечасно вырубают порядка 3 гектаров лесов, а ежедневно в стране исчезает около 73 гектаров зеленых насаждений. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

По данным агентства "Moldsilva" менее 13% всей площади страны покрыты лесами. Большая часть лесного фонда (87%) находится в государственной собственности, 12% - в ведении примэрий и лишь 0,6% - в частных владениях.

В последние годы отмечен значительный рост вырубки лесных насаждений. Если еще 10 лет назад в стране вырубили 18 тысяч гектаров леса, к 2017-му эта цифра возросла до 32 тысяч гектаров насаждений, уничтоженных всего за один год.

Агентство "Moldsilva" выдает авторизации на вырубку 500 тысяч кубометров леса ежегодно, однако спрос на дерево в республике превышает 1 миллион кубов. То есть объемы спроса на дерево в стране - в два раза выше выработки лесных хозяйств. Это означает, что порядка 500 тысяч кубометров леса вырубается в стране незаконно.

Осложняет экологическую ситуацию и то, что в молдавских Кодрах обитает 116 видов животных, некоторые из которых находятся на грани исчезновения. Незаконная вырубка лесов, очевидно, лишь ускоряет этот процесс. Особенно, учитывая, что многие из этих животных, занесенных в Красную книгу республики, обитают в дуплах деревьев.

Обилие лесных насаждений позволяет минимизировать негативные эффекты для экологии, способствует сохранению водных ресурсов, регулирует выработку кислорода и поглощение углекислого газа.

Молдавские леса в состоянии абсорбировать порядка 2 миллионов тонн углекислого газа ежегодно. Лесные насаждения также помогают избежать эрозии почв и бороться с оползневыми явлениями.

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