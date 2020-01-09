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Младенец. Архивное фото

В Приднестровье подсчитали малышей, родившихся в зимние праздники

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200109/28803627/v-pridnestrove-podschitali-malyshey-rodivshikhsya-v-novogodnie-prazdniki.html

В Минздраве констатируют: в новогодние и рождественские выходные нынешнего года новорожденных появилось на свет немного меньше, чем за праздничные дни прошлого года.

ТИРАСПОЛЬ, 9 янв – Sputnik. За время новогодних и рождественских каникул в приднестровском регионе на свет появилось 63 малыша. Как сообщили в Минздраве левобережья, в аналогичный период прошлого года родилось несколько больше детей - 68 карапузов.

Младенец
© CC0 / Pixabay / fancycrave1
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"В первый день Нового года на свет появилось девять малышей: четыре мальчика (Тирасполь, Григориополь, Рыбница) и пять девочек в Тирасполе, Бендерах, Слободзее и Рыбнице", - рассказали в профильном ведомстве приднестровского региона.

В самый главный день рождественских гуляний, в православный праздник Рождества Христова, 7 января, население приднестровского региона увеличилось на семь мальчиков (Тирасполь, Бендеры, Дубоссары, Григориополь) и четыре девочки в Тирасполе и Слободзее.

В Приднестровье, исходя из последний переписи, проводившейся в 2015 году, проживает 475,5 тысячи человек.

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Теги:
Рождество Христово, Рождество, праздники, праздник, Новый год, новорожденные, Приднестровье


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