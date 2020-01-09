В Приднестровье подсчитали малышей, родившихся в зимние праздники

ТИРАСПОЛЬ, 9 янв – Sputnik. За время новогодних и рождественских каникул в приднестровском регионе на свет появилось 63 малыша. Как сообщили в Минздраве левобережья, в аналогичный период прошлого года родилось несколько больше детей - 68 карапузов.
В самый главный день рождественских гуляний, в православный праздник Рождества Христова, 7 января, население приднестровского региона увеличилось на семь мальчиков (Тирасполь, Бендеры, Дубоссары, Григориополь) и четыре девочки в Тирасполе и Слободзее.
В Приднестровье, исходя из последний переписи, проводившейся в 2015 году, проживает 475,5 тысячи человек.
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