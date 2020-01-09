В Оргеевском районе восстановят родной дом молдавского революционера

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Настоящее "родовое гнездо" - с большой колоннадой при входе и просторными светлыми залами внутри. Именно в этом доме жили родители Сергея Лазо - дворяне Иоан и Матильда Лазо. Здесь же родился и будущий революционер.

© Sputnik / РИА Новости Serghei Lazo

В селе Пятра Оргеевского работа на финишную прямую вышли работы по реставрации имения семьи Лазо. Рабочие должны выполнить лишь внешнюю отделку здания, поскольку все внутренние ремонтные работы уже завершены.

Средства на ремонт исторического здания были выделены из госбюджета республики, а всего на ремонт усадьбы потратили около 12 миллионов леев. Срок проведения ремонтных работ растянулся практически на десятилетие.

Министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович заявил в интервью молдавским СМИ, что открытие восстановленной усадьбы в селе Пятра позволит создать новый туристический центр, поспособствует развитию регионального туризма в республике.

Осенью 1912 года, окончив гимназию, Сергей Лазо поступил в Петербургский технологический институт, но в 1914 году возвратился в Бессарабию и в связи с болезнью матери некоторое время жил в деревне и в Кишиневе. Осенью 1914 года он поступил на физико-математический факультет Московского университета и одновременно на историко-философское отделение народного университета имени Шанявского.

В июле 1916 года был мобилизован в армию, окончил Алексеевское пехотное училище в Москве и был произведён в офицеры. В декабре 1916 года был назначен в 15-й Сибирский запасный стрелковый полк в Красноярске. Там сблизился с политическими ссыльными и вместе с ними стал вести среди солдат пропаганду против войны. Вступил в Партию социалистов-революционеров левой фракции.

С начала 1918 года Лазо назначен членом Центросибири, в феврале-августе 1918 года — командующим войсками Забайкальского фронта. В это же время Лазо перешел от эсеров к большевикам.

Осенью 1918 года, после падения большевистской власти на востоке России, ушел в подполье и занялся организацией партизанского движения, направленного против Временного Сибирского правительства, а затем против Верховного правителя адмирала Колчака. С осени 1918 года — член подпольного Дальневосточного областного комитета РКП(б) во Владивостоке.

С весны 1919 года командовал партизанскими отрядами Приморья. С декабря 1919 года — начальник Военно-революционного штаба по подготовке восстания в Приморье.

Лазо был одним из организаторов переворота во Владивостоке 31 января 1920 года, в результате которого была свергнута власть наместника адмирала Колчака в Приморье — главного начальника Приамурского края генерал-лейтенанта Розанова и сформировано "Временное правительство Дальнего Востока", полностью подконтрольное большевикам.

6 марта 1920 года Лазо был назначен заместителем председателя Военного совета Временного правительства Дальнего Востока — Приморской областной земской управы, примерно в это же время — членом Дальбюро ЦК РКП(б).

После Николаевского инцидента, во время которого был уничтожен японский гарнизон, в ночь с 4 на 5 апреля 1920 года Лазо был арестован японцами, а в конце мая 1920 года он вместе и его соратники Луцкий и Сибирцев были вывезены японскими войсками из Владивостока и переданы казакам-белогвардейцам. Согласно распространенной версии, после пыток Сергея Лазо сожгли в паровозной топке живьем, а Луцкого и Сибирцева сначала застрелили, а затем — сожгли в мешках.

На протяжении советского периода развития Молдовы Лазо был одним из народных героев, в столичном секторе Ботаника в Кишиневе ему установлен большой монумент. Имя революционера по сей день также носит одна из центральных улиц молдавской столицы.

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