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От чего пострадали приднестровцы во время праздников

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200109/28803906/ot-chego-postradali-pridnestrovtsy-vo-vremya-prazdnikov.html

Новогодние и рождественские праздники приносят радость, но в этот период также увеличивается и количество ЧП. Специалисты рассказали о том, какие проблемы со здоровьем одолевали в течение длинных выходных жителей приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 9 янв – Sputnik. В период зимних праздников за медицинской помощью в главное лечебное учреждение приднестровского региона, Республиканскую клиническую больницу (РКБ), обратилось более сотни пациентов.

"Всего с 1 по 8 января в приемное отделение Республиканской клинической больницы обратилось 117 пациентов. Госпитализировано 87 человек, остальным помощь оказана в амбулаторном режиме", - рассказали в Минздраве Приднестровья.

Ожирение, архивное фото.
© CC0 / pxhere
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Несмотря на то, что уже в первые дни нового года было зафиксировано несколько возгораний в связи с использованием пиротехники, в РКБ пострадавших от шутих не было.

Как сообщают в ведомстве, не зарегистрировано за время новогодних и рождественских праздников также серьезных происшествий и чрезвычайных ситуаций. Наибольшее количество обращений связано с ушибами и переломами. Так, в травматологический пункт поступило 82 человека.

Частыми причинами обращений к медикам за это время также стали ишемическая болезнь сердца, панкреатит и необходимость срочного хирургического вмешательства.

"Это объясняется последствиями праздничных застолий, а также сменой погоды", - подчеркнули специалисты.

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Теги:
Рождество, Новый год, зимние праздники, праздники, Приднестровье


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