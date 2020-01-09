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Молдавские леи

Деньги для молдавской диаспоры: кто может претендовать на гранты - детали

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200109/28804263/dengi-dlya-moldavskoy-diaspory-kto-mozhet-pretendovat-na-granty-detali.html

У молдавских граждан, находящихся за границей, есть всего месяц на подачу документов для получения денег от государства.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Девятое февраля является крайним сроком подачи заявок на получение грантов в рамках программы "Diaspora Acasă Reușește "DAR 1+3".

Молодежь в Молдавской ССР
© Sputnik / Б. Круцко
В Рязани в 2020 году состоится Съезд молдавских диаспор из регионов России
Бюро по связям с диаспорой сообщает, что к лицам, имеющим право на участие в этой программе, относятся местные органы власти первого уровня совместно с ассоциациями/членами диаспоры, ассоциациями коренных жителей, инициативными группами граждан, проживающих за рубежом или вернувшихся на родину, а также с партнерами по развитию/донорами.

Таким образом, на финансирование в рамках программы, могут претендовать учреждения со следующими сферами деятельности: 

  • инфраструктура (вода и канализация, дороги, школы, детские сады, дома культуры);
  • охрана окружающей среды (предотвращение загрязнения окружающей среды, управление отходами);
  • экономика (развитие региона, инвестиции, развитие сельского хозяйства);
  • энергоэффективность (солнечные панели, уличное освещение, теплоизоляция);
  • культура (защита наследия, зоны отдыха, развитие сельского туризма, выставки и фестивали);
  • образование (детские программы, спорт, инновации, передача знаний и ноу-хау);
  • социальная защита (медицинские центры, социальные центры, социальные столовые).

Запись открыта до 24.00 9 февраля 2020 года, деньги будут предоставляться в виде гранта.

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