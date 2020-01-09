Деньги для молдавской диаспоры: кто может претендовать на гранты - детали

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Девятое февраля является крайним сроком подачи заявок на получение грантов в рамках программы "Diaspora Acasă Reușește "DAR 1+3".
Таким образом, на финансирование в рамках программы, могут претендовать учреждения со следующими сферами деятельности:
- инфраструктура (вода и канализация, дороги, школы, детские сады, дома культуры);
- охрана окружающей среды (предотвращение загрязнения окружающей среды, управление отходами);
- экономика (развитие региона, инвестиции, развитие сельского хозяйства);
- энергоэффективность (солнечные панели, уличное освещение, теплоизоляция);
- культура (защита наследия, зоны отдыха, развитие сельского туризма, выставки и фестивали);
- образование (детские программы, спорт, инновации, передача знаний и ноу-хау);
- социальная защита (медицинские центры, социальные центры, социальные столовые).
Запись открыта до 24.00 9 февраля 2020 года, деньги будут предоставляться в виде гранта.
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