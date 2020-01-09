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С разбегу: от новогодних столов до здорового образа жизни

© Sputnik / Юрий Сомов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200109/28804616/s-razbegu-ot-novogodnikh-stolov-do-zdorovogo-obraza-zhizni.html

В Левобережье Днестра придумали, как скорее прийти в чувство после новогоднего "гастрономического марафона", тем более для этого есть хороший повод: 2020-й объявлен в регионе Годом здоровья.

ТИРАСПОЛЬ, 9 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье нашли способ, как быстрее привести себя в форму после плотных и обильных новогодних и рождественских застолий. Желающих призывают принять участие в забеге.

"2020-й год в Приднестровье объявлен Годом здоровья. В честь его начала 11 января в Тирасполе пройдет массовый забег. Горожанам предлагается не просто пробежать дистанцию, а провести время с пользой для здоровья, получив при этом порцию хорошего настроения", - рассказали в местной администрации.

Старт и финиш оздоровительной пробежки определен на площади возле Приднестровского государственного театра драмы и комедии им. Аронецкой с разворотом возле торгового центра "Хайтек".

Салат оливье.
© Depositphotos / Vkuslandia
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"В 9.30 до 11.00 на улице 25 Октября по маршруту забега будет перекрыто движение автотранспорта. Мероприятие будут сопровождать машины скорой помощи и автоинспекции", - отметили организаторы.

В массовом физкультурном мероприятии смогут принять участие представители всех категорий и групп населения, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Предварительная регистрация не нужна. Организаторы советуют будущим участникам надеть спортивную одежду и головной убор, обуть удобные кроссовки и взять бутылочку питьевой воды.

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Теги:
марафон, забег, новогодний стол, здоровый образ жизни, здоровье, Приднестровье


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