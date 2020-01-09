Что делать с новогодней елкой в Кишиневе – объяснение городских служб

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Отслужившие свой срок новогодние живые ели можно будет оставить у контейнеров для мусора, об этом сообщили в управлении жилищно-коммунальных служб примэрии Кишинева.

Как отметили в ведомстве, cлужбы примэрии Кишинева будут собирать их и отвозить их на переработку по адресу ул. Гидигич,3.

Хозяйствующих субъектов власти попросили самим заняться перевозкой.

"Просим экономических агентов, различные организации и учреждения отдельно вывести использованные на зимние праздники елки по указанному адресу", - говорится в сообщении администрации города.

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После переработки измельченная масса будет использована "Зеленым хозяйством" для борьбы с сорняками, а также как удобрение для определенных видов растений.

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