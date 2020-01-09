В Молдове введены водительские права нового типа

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. С 1 января 2020 года в Молдове введены водительские удостоверения нового образца. Изменения во внешнем виде претерпели как обычные права, так и временные документы.
Таким образом, из удостоверения нового типа исчезла графа о группе крови, однако сохранено место для внесения последующих записей соответствующими структурами.
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Еще одно изменение касается внесения подкатегории AM (мопед). Таким образом, и владельцам мопедов придется получать водительские права.
К слову, ранее заявлялось, что водительские удостоверения образца 1995, 2008 и 2014 годов остаются действительными.
До этого от использования данных о группе крови было решено отказаться и в удостоверениях личности.
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