В Молдове введены водительские права нового типа

Внешний вид национальных документов, разрешающих управлять транспортными средствам, с нового года претерпел изменения: в Агентстве государственных услуг рассказали, какие внесены обновления.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. С 1 января 2020 года в Молдове введены водительские удостоверения нового образца. Изменения во внешнем виде претерпели как обычные права, так и временные документы.

Таким образом, из удостоверения нового типа исчезла графа о группе крови, однако сохранено место для внесения последующих записей соответствующими структурами.

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Еще одно изменение касается внесения подкатегории AM (мопед). Таким образом, и владельцам мопедов придется получать водительские права.

© Sputnik / Агентство государственных услуг Образец водительских прав образца 2019 года

К слову, ранее заявлялось, что водительские удостоверения образца 1995, 2008 и 2014 годов остаются действительными.

До этого от использования данных о группе крови было решено отказаться и в удостоверениях личности.

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