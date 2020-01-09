Над Ираном и Ираком не летать: рекомендация молдавским авиакомпаниям

Орган гражданской авиации Молдовы предлагает национальным операторам повысить уровень контроля за техническим состоянием воздушных судов с двигателями, аналогичными тем, что были установлены на потерпевшем крушение в Иране самолете.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. На фоне военно-политической ситуации на Ближнем Востоке Орган гражданской авиации Молдовы (ОГА) рекомендует национальным авиаперевозчикам избегать воздушное пространство Ирана и Ирака. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В условиях повышенной напряженности в Персидском и Оманском заливах Орган гражданской авиации рекомендует национальным авиакомпаниям избегать воздушного пространства над Ираком и Ираном после ракетных ударов Ирана по силам США, а также предпринять необходимые меры, чтоб избежать опасности для гражданской авиации", - сказано в пресс-релизе.

Также ОГА предлагает национальным операторам повысить уровень контроля за техническим состоянием воздушных судов с двигателями, аналогичными тем, что были установлены на потерпевшем крушение в Иране самолете украинских авиалиний.

В молдавском министерстве иностранных дел и европейской интеграции сообщили, что на борту разбившегося в Тегеране Boeing наших соотечественников не было.

Что произошло в Тегеране

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 02.42 UTC (04.42 по Кишиневу). Последние данные получены в 02.44 UTC (04.44 по Кишиневу).

Позже появились данные о том, что причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщили, что на борту разбившегося в районе Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины" было 167 пассажиров (в том числе двое украинцев), которые прошли регистрацию, и 9 членов экипажа.

Среди пассажиров были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским. Никто не выжил.

Среди погибших - 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе, 13 детей в возрасте до 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить дело после катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Также будет проведена проверка всего гражданского флота.

Сначала авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок, а затем Госавиаслужба Украины запретила украинским авиакомпаниям совершать полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака с 9 января.

Американо-иранский конфликт

Диалог США и Ирана много лет носит напряженный характер, между двумя странами нет дипломатических отношений. Среди спорных вопросов — тема иранского атома. Кроме того, Вашингтон обвиняет Тегеран в поддержке терроризма и нарушении прав человека. В Иране обвинения отвергают.

Третьего января Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести Вашингтону, даже "самый маленький" из которых "станет ночным кошмаром для Америки". Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал — в случае ответной атаки на американцев — нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани: Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США.

Появилось видео запуска Ираном ракет, ударивших по военным базам США в Ираке >>>

При этом никто из американцев не погиб. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.

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