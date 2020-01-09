Что произойдет с тарифом на газ: заявление главы "Молдовагаз" – видео

Руководитель "Молдовагаз" в интервью Sputnik Молдова рассказал о том, планирует ли компания в 2020-м настаивать на повышении тарифа для конечных потребителей, о политизации этого вопроса, а также слухах о готовящихся подорожаниях после президентских выборов.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В 2020 году "Молдовагаз" не будет выступать с запросом о пересмотре тарифов на газ для конечных потребителей. Об этом заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова глава компании Вадим Чебан.

Он сообщил, что грядет внутренняя перестройка: "Планируем сформировать единое предприятие по распределению газа (на данный момент их 12). Сейчас мы находимся на этапе реорганизации предприятий по транспортировке газа. Здесь речь идет о "Молдоватрансгаз" и "Тираспольтрансгаз", - пояснил Чебан.

По его словам, в 2020-м также ожидается утверждение новых методологий расчета на поставку и распределение газа, а также новые базовые цены.

"В этом году, не думаю, что мы выступим с запросом о пересмотре тарифов. Но вопрос тарифа перманентно политизируется. Хотим, чтобы этого не было. Что касается нас, мы будем делать нашу работу, свою "домашнюю работу", но предприятия должны покрывать все необходимые затраты строго согласно методологии, которые включены в тариф", - сказал Чебан.

Как пояснил глава "Молдовагаз", реорганизация, в том числе, должна привести к некой оптимизации, к определенным сокращениям расходов, чтобы вписаться в цели и бюджеты, запланированные руководством предприятия.

Рост тарифа на транспортировку и влияние на счета молдаван

Ранее появилась информация о том, что тарифы "Молдоватрансгаз" на транспортировку газа повысили почти в восемь раз с 32,32 лея за тысячу кубометров до 251,67 лея. Некоторые аналитики сразу же отметили, что такие изменения больно ударят по карманам конечных потребителей.

"Говоря о тарифе и повышениях, которые произошли в конце 2019 года, надо отметить, что у нас есть доход от транзита, но транзит подразумевает некоторые затраты. Когда мы говорим о чистом доходе, который направляют на компенсацию тарифа на внутреннюю транспортировку, речь идет примерно о 150 миллионах леев ежегодно", - сказал Чебан.

По его словам, будут найдены внутренние резервы в рамках предприятий "Молдоватрансгаз" и "Молдовагаз" на подобную компенсацию.

"Повторю, что одна из целей, чтобы не пострадал конечный тариф для потребителей. Мы четко понимаем, что в холодный период года мы не можем выступить с повышением или изменением тарифа для конечных потребителей", - заявил собеседник.

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Он подчеркнул, что единственный потребитель услуг "Молдоватрансгаз" – это компания "Молдовагаз", которая заказывает и оплачивает их. По его словам, данные услуги включаются в тариф согласно методологии.

"Доходы от транзита как бы компенсировали внутренний тариф. Сейчас этих доходов нет, соответственно внутренний тариф должен как-то компенсироваться. За счет чего? За счет тарифа на транспортировку для всех пользователей. Но единственный пользователь - это "Молдовагаз". Мы должны сделать определенные оптимизации и сократить затраты для "Молдоватрансгаз", чтобы не повышать тарифы для конечного потребителя. Чем мы и занимаемся", - сказал Чебан.

На вопрос о том, может ли это повлиять в дальнейшем на увеличение тарифа, глава "Молдовагаз" отметил, "делается все возможное, чтобы это не произошло".

Политизация тарифной темы

Молднет активно дискутирует по поводу тарифов в преддверии президентских выборов. Так, некоторые аналитики считают, что после избрания нового главы государства подорожаний не предвидится, а вот после избирательной гонки населению придется несладко.

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"Есть независимый регулятор – Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), которое, согласно закону, абсолютно независимо в принятии решений по утверждению тарифов. У нас нет никакого влияния на регулятор, как нет такого влияния со стороны парламента и правительства", - отметил Чебан.

Как считает глава "Молдовагаз", НАРЭ руководствуется методологиями и национальным законодательством.

"Тарифы в этом году, думаю останутся на том уровне, на котором они есть. Не будет ни роста, ни снижения. Таков наш прогноз", - сказал Чебан.

© Sputnik / Miroslav Rotari Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан

У кого Молдова покупает газ

С 1 января 2020 года поставки российского газа в Молдову, закупаемого у Газпрома", осуществляются традиционным маршрутом - через ГИС Гребеники и ГИС Алексеевка, как и в предыдущие годы.

В последний день 2019-го российский концерн "Газпром" продлил на один год действующий контракт на поставки газа в Молдову. Цена на "голубое топливо" не будет расти. Об этом заявлял глава "Молдовагаз".

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Тогда же было подписано дополнение к контракту на транзит газа через территорию Молдовы. Кроме подписания соглашений по поставке газа по традиционному маршруту удалось организовать и альтернативный маршрут - реверсный поток по трансбалканскому коридору. По словам главы "Молдовагаз", этот сценарий полностью в рабочем состоянии и может быть активирован в случае необходимости.

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