Владелец Avia Invest готов судиться с властями Молдовы из-за аэропорта

Заявление бизнесмена было опубликовано на официальной странице предприятия "Международный аэропорт Кишинева" в Facebook.

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Бизнесмен Андрей Гончаренко, контролирующий компанию Avia Invest, распространил заявление, в котором опроверг утверждения СМИ, что у него существуют проблемы с российским правосудием.

Заявление Гончаренко было опубликовано на официальной странице предприятия "Международный аэропорт Кишинева" в Facebook.

"Появившаяся в последнее время в СМИ Республики Молдова информация о том, что у меня есть проблемы с правосудием в Российской Федерации, не имеет под собой никаких оснований", - заявил предприниматель.

К этому он добавил: "с полной ответственностью заявляю, что не скрываюсь от правосудия какой-либо страны, продолжаю осуществлять свою деятельность в качестве предпринимателя и в настоящее время нахожусь в Москве".

По мнению бизнесмена, заявления представителей исполнительной власти Молдовы о незаконности концессионного договора "нарушают принцип разделения властей", будут иметь юридические последствия и оспариваться в международных судах.

Гончаренко также сослался на соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений между Молдовой и Россией, принятое в 1998 году и дал понять, что выполнит свои инвестиционные обязательства "только при благоприятном инвестиционном климате и при содействии Правительства Республики Молдова".

Правительство оспаривает законность концессии на аэропорт

Ранее сообщалось, что глава правительства Ион Кику поручил до 1 февраля проверить инвестиционную деятельность администратора Международного аэропорта Кишинева компании Avia Invest.

"В случае подтверждения имеющейся информации министерство юстиции, Агентство публичной собственности, предпринимайте шаги по расторжению контракта с этим, так называемым, инвестором", - сказал премьер.

Министр юстиции Фадей Нагачевский, в свою очередь, заявлял, что молдавское правительство анализирует несколько вариантов того, как можно вернуть под управление государства аэропорт Кишинева, который находится в концессии компании Avia Invest.

"Что касается Avia Invest, то есть несколько способов, которые анализируются правительством Молдовы, - аннулирование контракта или его расторжение. Оба варианта анализируются, потому что есть элементы, которые можно использовать в пользу аннулирования договора, но есть и элементы, которые можно использовать для расторжения контракта", - сказал он.

Министр также напомнил, что в судебной инстанции уже находится иск Агентства публичной собственности против Avia Invest для аннулирования контракта о концессии.

Что происходит вокруг концессии на аэропорт Кишинева

Международный аэропорт Кишинева был передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом этого года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки.

В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, в начале сентября кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики намерены добиваться через суд, куда уже были направлены документы.

Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что контракт о сделке должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов на заседании высшего законодательного органа страны.

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