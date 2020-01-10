Рецепт от пожаров: в Приднестровье предприняли профилактические меры

ТИРАСПОЛЬ, 10 янв – Sputnik. В течение недели в январе специалисты Главного управления по чрезвычайным ситуациям приднестровского региона зафиксировали 22 возгорания. В пожарах погибли три человека.
Один из последних инцидентов произошел в селе Дубово Дубоссарского района.
"Во время локализации очага пожарные обнаружили сильно обгоревшее тело мужчины. Выяснилось, что он снимал этот дом несколько месяцев, с последующим его выкупом. Стало известно, что погибший злоупотреблял алкоголем. Поссорившись с гражданской супругой, запил в одиночестве", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.
Статистка показывает, что непотушенная сигарета – одна из главных причин пожаров. Еще одна – употребление спиртных напитков.
"Чтобы в дальнейшем исключить подобные трагические случаи, сотрудники спасательного ведомства продолжат профилактическую операцию. Пожарные и спасатели проведут обход жилых помещений в частном секторе. Особое внимание - людям, злоупотребляющим спиртным. С ними проведут беседу о безопасности в быту", - отметили в правоохранительном ведомстве.
Профилактические мероприятия пройдут по всему региону вплоть до 31 января.
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