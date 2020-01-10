Эксперт: владельцы автобусов зарабатывают больше, чем говорят

Владельцы микроавтобусов декларируют лишь 10% своего заработка, такое заявление было сделано в радиостудии Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Исследование, проведенное специалистами IDIS-Viitorul, показывает, что 90% дохода с пассажирских перевозок, который получают от курсирования микроавтобусов в Кишиневе, не были официально задекларированы. Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономист Вячеслав Ионицэ.

По его мнению, это очень актуальная и серьезная проблема, поскольку отсутствует механизм отслеживания таких пассажирских перевозок.

"По статистике, ежегодно в муниципии Кишинев перевозки пассажиров приносят 70 миллионов леев. Исследование IDIS–Viitorul показало, что этот вид бизнеса приносит около 600 миллионов леев в год, но соответствующие данные не были нигде официально отражены. Нет информации ни о билетах, ни о деньгах. Если спросить граждан, когда они в последний раз получали в микроавтобусах билеты, они скажут, что мы шутим", - отметил Ионицэ.

Уклонение от уплаты налогов есть и в сфере междугородних пассажирских перевозок, уверен эксперт.

"У нас есть около 500 фирм, около семи тысяч транспортных единиц. Маршруты накладываются друг на друга. А автобусы пустые. Никто не знает, что творится в этой сфере", - уточнил собеседник Sputnik.

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По мнению специалиста, решением могло бы послужить внедрение качественного интегрированного менеджмента в эту сферу бизнеса. Ионицэ считает, что необходимо осуществлять перевозку пассажиров только по билетам, а также создавать базы данных, доступные в режиме онлайн. Таким образом, как полагает экономист, за деятельностью этих экономических агентов сможет пристально следить Налоговая служба.

Позиция властей

В пятницу, 10 января, руководство министерства экономики и инфраструктуры проведет брифинг, в ходе которого расскажет о готовности транспортников к новым требованиям, вводимым с 1 февраля.

В Молдове после продолжительных протестов транспортников подняли тарифы на междугородние перевозки. Теперь один километр пути стоит не 48, а 70 банов. Это касается не всех автобусов и маршруток, а лишь тех, у которых повышенный комфорт.

Все пассажирские автобусы с 1 февраля по 1 октября 2020 года пройдут проверку, после чего им будет присвоена соответствующая категория комфорта. Процедура будет проводиться на авторизованных станциях технического осмотра.

После объявленного роста стоимости междугороднего проезда о возможных подобных изменениях заговорили и в Кишиневе. Но что будет с тарифами на проезд в общественном транспорте столицы, пока неизвестно.

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