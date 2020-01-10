На границах Молдовы уже спокойнее, они работают в обычном режиме

За сутки границу Республики Молдова пересекло порядка 53 тысяч человек, большинство из них выехали из страны.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Все КПП на государственной границе Молдовы работают в обычном режиме. Череда праздничных выходных окончена и на границе уже не наблюдается повышенной активности, об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Пограничной полиции страны.

За прошедшие сутки КПП республики пересекли почти 54 тысяч человек, 29 тысяч покидали страну и 24,8 тысячи - въехали в Молдову.

Самые востребованные пункты пересечения границы – это КПП Леушень (15 тысяч), Международный кишиневский аэропорт (8 тысяч) и КПП Скулень (6 тысяч).

За указанный период, границу пересекли порядка 12 тысяч транспортных единиц, из них большая часть автомобили, зарегистрированные в других странах.

Также отмечено и несколько нарушений. Это попытка пересечения границы с фальшивым документом, контрабанда, превышение сроков пребывания в стране иностранными гражданами.

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