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таможня Скулень

На границах Молдовы уже спокойнее, они работают в обычном режиме

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200110/28812509/granitsa-moldova-uzhe-spokoynee-kpp-rabotayut-v-obychnom-rezhime.html

За сутки границу Республики Молдова пересекло порядка 53 тысяч человек, большинство из них выехали из страны.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Все КПП на государственной границе Молдовы работают в обычном режиме. Череда праздничных выходных окончена и на границе уже не наблюдается повышенной активности, об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Пограничной полиции страны.

КПП Скуляны
© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
Некоторые молдавские таможенные КПП скоро будет не узнать - подробности
За прошедшие сутки КПП республики пересекли почти 54 тысяч человек, 29 тысяч покидали страну и 24,8 тысячи - въехали в Молдову.

Самые востребованные пункты пересечения границы – это КПП Леушень (15 тысяч), Международный кишиневский аэропорт (8 тысяч) и КПП Скулень (6 тысяч).

За указанный период, границу пересекли порядка 12 тысяч транспортных единиц, из них большая часть автомобили, зарегистрированные в других странах.

Также отмечено и несколько нарушений. Это попытка пересечения границы с фальшивым документом, контрабанда, превышение сроков пребывания в стране иностранными гражданами.

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