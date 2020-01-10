На границах Молдовы уже спокойнее, они работают в обычном режиме

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Все КПП на государственной границе Молдовы работают в обычном режиме. Череда праздничных выходных окончена и на границе уже не наблюдается повышенной активности, об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Пограничной полиции страны.
Самые востребованные пункты пересечения границы – это КПП Леушень (15 тысяч), Международный кишиневский аэропорт (8 тысяч) и КПП Скулень (6 тысяч).
За указанный период, границу пересекли порядка 12 тысяч транспортных единиц, из них большая часть автомобили, зарегистрированные в других странах.
Также отмечено и несколько нарушений. Это попытка пересечения границы с фальшивым документом, контрабанда, превышение сроков пребывания в стране иностранными гражданами.
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