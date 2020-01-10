Илиеш: в сейсмической зоне Вранча стало выделяться меньше энергии

С начала года сейсмическая зона Вранча показывает большую активность. За 10 дней первого месяца года там произошло 9 землетрясений.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Сразу три землетрясения произошли в ночь на пятницу в румынских горах Вранча, свидетельствуют данные Национального института физики земли.

Первый толчок приборы зарегистрировали в Брашове. Очаг залегал на глубине пяти километров, а магнитуда составила 2,4. Последующие два произошли уже в уезде Вранча на глубине 100-140 километров, их магнитуда составила 2,8-3 баллов по шкале Рихтера.

Корреспондент Sputnik обратился к сейсмологу Иону Илиешу и выяснил, что значит эта активность и стоит ли ожидать более сильного землетрясения.

"Те землетрясения, которые происходят, они слабые. Трудно что-то сказать и делать выводы по тем трем, что произошли ночью, ведь они были со слабой магнитудой. Мы считаем, что это обычная сейсмическая активность, как и в предыдущие годы", - заявил Илиеш.

Говоря об активности колебаний земной коры в зоне гор Вранча, Илиеш отметил, что прошедший, 2019 год, отличался от предыдущих лет. По его словам, в 2019-м в результате подземных толчков там суммарно выделилось меньше энергии, чем раньше.

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Он уточнил, что специалисты следят за подобными данными, но какие-либо выводы делать не могут.

"Бывают такие периоды, когда больше выделяется, а когда меньше. Вот 2018-й был интенсивный, было одно землетрясение магнитудой 5,8. А в 2019 году такого не было, произошло только 9 землетрясений магнитудой больше 4", - пояснил собеседник Sputnik.

С начала 2020 года в Румынии произошли уже 9 подземных толчков. Магнтитуда не превышала 3,4. В Молдове землетрясения такой силы, регистрируемые в соседней стране, почти не ощущаются.

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