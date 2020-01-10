Оплата труда врачей: кто будет получать больше всех после повышения зарплат

Повышенные зарплаты обойдутся бюджету медицинского страхования в 299 миллионов и 19 тысяч леев, проект закона представлен к обсуждению.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Зарплаты врачей и медицинского персонала повысят на 10%. В конце года с таким обещанием выступило правительство, а теперь соответствующий проект закона министерство здравоохранения труда и социальной защиты вынесло на публичное обсуждение.

Согласно документу, повышенные зарплаты обойдутся бюджету медицинского страхования в 299 миллионов и 19 тысяч леев. Новые оклады ждут всех сотрудников государственных больниц и поликлиник: врачей, медсестер, санитарок, административных работников и руководителей медицинских учреждений.

Среди врачей самую высокую зарплату до 10 тысяч леев будут получать фтизиологи, медики, занимающиеся лечением ВИЧ-инфицированных, а также специалисты в области пересадки органов и работники ядерной медицины.

В свою очередь, оклад хирурга и семейного врача со стажем работы свыше 20 лет составит почти восемь с половиной тысяч леев. Как и прежде, меньше всего будут получать санитарки и неквалифицированные рабочие. После повышения их месячный оклад составит 2,4 тысячи леев.

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