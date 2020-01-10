Итоги мини-каникул: тысячи нарушений на дорогах страны

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Праздничные мини-каникулы выдались напряженными для сотрудников Национального инспектората по патрулированию.
Большая часть связана с превышением скорости - 1,4 тысячи случаев. Игнорировали дорожные знаки и указатели 353 водителя.
Несмотря на рост трагических эпизодов, связанных с употреблением алкоголя участниками дорожного движения, полиция продолжает фиксировать десятки случаев, когда люди садятся пьяными за руль. Во время мини-каникул выявлено 66 таких случаев.
Еще 78 водителей не пропускали пешеходов на переходе, "подрезали" другие автомобили, нарушали прочие положения правил дорожного движения.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK