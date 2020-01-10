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Патрульная полиция

Итоги мини-каникул: тысячи нарушений на дорогах страны

© Photo : Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200110/28813716/itog-mini-kanikul-pochti-2700-narusheniy-na-dorogakh-strany.html

Экипажи патрульной полиции выявили более шестидесяти водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Праздничные мини-каникулы выдались напряженными для сотрудников Национального инспектората по патрулированию. 

ДТП
© Sputnik / Victor Ciobanu
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В период с 4 по 8 января на дорогах страны полицейские зарегистрировали 2 тысячи 695 нарушений.

Большая часть связана с превышением скорости - 1,4 тысячи случаев. Игнорировали дорожные знаки и указатели 353 водителя.

Несмотря на рост трагических эпизодов, связанных с употреблением алкоголя участниками дорожного движения, полиция продолжает фиксировать десятки случаев, когда люди садятся пьяными за руль. Во время мини-каникул выявлено 66 таких случаев.

Еще 78 водителей не пропускали пешеходов на переходе, "подрезали" другие автомобили, нарушали прочие положения правил дорожного движения.

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