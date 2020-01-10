По каким показателям жители Молдовы обходят европейцев

В чем наши граждане лучше прочих жителей Старого Света: молдаване хотят быть ближе к Богу, то есть они ежедневно молятся. Более 50 процентов жителей республики также ежедневно пьют кофе и 90 процентов считают себя патриотами.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Стабильное население Молдовы 2,68 миллионов человек – 48 процентов из них мужчины, 52 процента - женщины. Таковы официальные данные.

Каждому третьему человеку в нашей стране 60 - 64 года, а 11,3 процента - это люди, переступившие порог 80 лет. В городах проживает 62 процента населения.

"В 2019 не кажется, что Молдова сделала большой скачек в экономическом развитии, население все также убывает, но мы ушли с первого места по сокращению населения, теперь лидерство по этому критерию принадлежит Болгарии", - говорится в социологическом исследовании компании Magenta Consulting.

Проведенные опросы показали, что наши граждане не любят заказывать одежду онлайн, почти не играют в видеоигры, 63 процента не занимаются спортом, а 41 процент взрослых людей заявили, что вообще не пользуются Интернетом.

За последние 8 лет, как минимум среди городского населения, выросло желание способствовать защите окружающей среды.

Если в 2011 всего 17 процентов кишиневцев сортировали мусор, то в 2019 году их стало в 4 раза больше – 72 процента. Из них 24 процента сортируют некоторые типы мусора, еще 48 процентов - все виды (стекло, бумагу и другое).

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Почти половина (48 процентов) молдаван сказали, что ежедневно молятся, а 98 процентов отмечают Пасху. По этим критериям Молдова на первом месте среди всех стран Европы, говорится в исследовании Magenta Consulting.

Авторы опроса уточнили, что другая компания Pew Research Center проводила анализ на уровень религиозности стран Европы. В том исследовании самой благочестивой страной стала Румыния.

"Молдова в том анализе заняла пятое место, но по критерию частоты молитв она и там была лидером", - подчеркивают в Magenta Consulting.

Более половины граждан страны (51 процент) пьют как минимум одну чашку кофе в день.

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Треть молдаван читают печатную прессу, а идя в магазин половина наших граждан всегда изучают этикетки на продуктах.

Также 90 процентов граждан Молдовы считают себя патриотами своей страны.

"Данные показывают, что с годами тенденция называть себя патриотом растет. 53 процента граждан в возрасте от 18 до 29 лет заявили, что они "без сомнений патриоты", это же подтвердили 64 процента людей в возрасте от 30 до 49 лет и 71 процент опрошенных старше 50 лет", - говорится в исследовании.

Опросы проводились по всей стране. Погрешность в подсчетах не более 4%. Данные собирали путем опроса по телефону.

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