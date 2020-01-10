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Пожар на Рышкановке

Пожарные рассматривают три версии возникновения возгорания на заводе "Мезон"

© Photo : Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200110/28814138/Pozharnye-rassmatrivayut-tri-versii-vozniknoveniya-vozgoraniya-na-zavode-Mezon.html

После проведения проверки на месте ЧП на Рышкановке экспериментальная противопожарная лаборатория представила три версии случившегося.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы рассматривают несколько версий того, почему произошло возгорание на заводе "Мезон", расположенном в столичном секторе Рышкановка.

Пожар.
© Sputnik / Caitlin Ochs
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Пожар произошел 8 января в мастерской по росписи и гравировке бутылок, в четвертом блоке на первом этаже.

Первой возможной причиной является короткое замыкание в электросети. Еще одна версия - преднамеренный поджог, а третье предположение - нарушение технологического процесса. Окончательная причина пожара должна быть установлена в отчете после выяснения всех обстоятельств.

Напомним, что огонь охватил площадь примерно в 200 квадратных метров, а для его ликвидации потребовались силы 55 пожарных и спасателей с 10 спецмашинами. В результате происшествия никто не пострадал.

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