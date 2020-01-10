Преступная Молдова: на что способны жители республики

Глава министерства внутренних дел Молдовы подвел итоги 2019 года, рассказав об уровне преступности и самых громких происшествиях с начала нового года.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. В 2019 году сотрудникам правоохранительных органов Молдовы удалось удержать криминогенную ситуацию под контролем. Об этом заявил министр внутренних дел страны Павел Войку на пресс-конференции в пятницу.

Преступность в Молдове: итоги 2019

По словам главы МВД, прошедший год оказался сложным для всех, в частности, для сотрудников руководимого им ведомства.

"Почему я так говорю? Потому что полиция, помимо предотвращения и раскрытия преступлений, должна сохранять, обеспечивать и восстанавливать общественный порядок. В 2019 году произошло очень много поворотных ситуаций, были и выборы, и массовые мероприятия, где задействовали и сотрудников полиции", - сказал Войку.

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Как считает министр, "за прошедший год полиции удалось зарегистрировать снижение уровня преступности и удержать криминогенную ситуацию под контролем".

"На данный момент достигнутые результаты анализируются с точки зрения того, почему мы не достигли большего снижения уровня преступности", - добавил глава МВД.

Войку обратил внимание, что всего за 2019-й выявлено 29 тысяч 664 преступления, что на 0,7% меньше показателей позапрошлого года.

"К сожалению, не удалось понизить показатель особо тяжких преступлений – 194 эпизода (+5,4% - ред.). Рост объясняется в том числе убийствами, которых в прошлом году было 167, а в 2018-м – 159 случаев. Увеличилось с 259 до 320 количество изнасилований. Стало больше и разбоев - рост с 82 до 94 случаев", - сказал Войку.

Отмечено и увеличение количества случаев хулиганства - свыше тысячи 321 подобных эпизодов в год против 314.

По словам главы МВД, за прошлый год отмечен спад по следующим категориям преступлений: грабежи, торговля людьми и детьми, оборот наркотиков.

Войку отметил, что в 2019 году зарегистрировано 2 тысячи 572 ДТП, в которых пострадали 3 тысячи 1 человек, а 274 погибли. В 2018-м было 2 тысячи 614 аварий. В них ранения получили 3 тысячи 123 гражданина, а число скончавшихся было тем же.

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"За последние два месяца нам удалось взять под контроль не только криминогенную ситуацию, но и сократить число ДТП", - добавил Войку.

Начало 2020 года

За девять дней наступившего года в Молдове зарегистрировано 352 преступления. Это практически вдвое меньше, чем за аналогичный период 2019-го, когда было выявлено 665 эпизодов нарушения уголовного законодательства.

"Зарегистрировано четыре особо тяжких преступления, тогда как за отчетный период 2019-го – 9, тяжких – 52 (вместо 97)", - сказал Войку.

С начала года произошли два убийства, 10 случаев нанесения преднамеренных травм, четыре случая изнасилования, один эпизод разбойного нападения в Бельцах (подозреваемые определены и должны быть в скором времени задержаны), а также 7 случаев краж.

"За девять дней 2020 года зарегистрировано 30 аварий, в которых пострадал 41 человек, а 8 погибли. В первые дни 2019-го произошло 44 ДТП, с 61 пострадавшим и 8 погибшими", - сказал Войку.

По его словам, к концу года МВД намерено добиться снижения числа преступлений и ДТП.

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