Как молдавские медработники губили людей: сейчас все они задержаны

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Три медицинских работника в городе Рышканы и их подельник, 60-летний мужчина, задержаны полицией по подозрению в незаконном обороте психотропных веществ.
В ходе обысков в офисах и в домах подозреваемых, были обнаружены рецепты с печатью семейного врача для закупки в аптеках психотропных веществ, в том числе морфиносодержащих наркотических препаратов.
В то же время в кабинете одного из медрабоников в Центре семейной медицины были обнаружены помеченные сотрудниками правоохранительных органов купюры и рецепты для выписки психотропных препаратов.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности.
Полиция ведет расследование.
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