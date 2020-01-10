Как молдавские медработники губили людей: сейчас все они задержаны

Незаконную торговлю медицинскими рецептами поставили на широкую ногу: в "ассортименте" были несколько психотропных и наркотических препаратов.

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Три медицинских работника в городе Рышканы и их подельник, 60-летний мужчина, задержаны полицией по подозрению в незаконном обороте психотропных веществ.

В ходе обысков в офисах и в домах подозреваемых, были обнаружены рецепты с печатью семейного врача для закупки в аптеках психотропных веществ, в том числе морфиносодержащих наркотических препаратов.

В то же время в кабинете одного из медрабоников в Центре семейной медицины были обнаружены помеченные сотрудниками правоохранительных органов купюры и рецепты для выписки психотропных препаратов.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности.

Полиция ведет расследование.

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