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Сапер Национальной армии.

В прошлом году саперы обезвредили около 7700 снарядов и мин времен войны

© Photo : Ministerul Apărării
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200110/28818138/v-proshlom-godu-sapery-obezvredili-okolo-7700-snaryadov-i-min-vremen-voyny.html

С 1992 года от детонации опасных находок в Республике Молдова скончались более двух десятков человек.

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Саперы Национальной армии обезвредили в течение 2019 года около 7700 снарядов, авиационных бомб, мин, гранат и других боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Большинство взрывоопасных предметов было обнаружено в Кишиневе, Новоаненском, Каушанском, Криулянском, Хынчештском и Тараклийском районах.

По словам начальника саперной службы подполковника Адриана Эфроса, наибольшее количество боеприпасов - 530 артиллерийских снарядов - было обнаружено в октябре в городе Тараклия, недалеко от железной дороги. Снаряды были уничтожены саперами мотострелковой бригады "Дачия", сообщает пресс-служба Минобороны.

В то же время в марте 2019 года инженеры саперной службы батальона "Кодру" выполнили миссию по разминированию в селе Марианка-де-Жос района Штефан Водэ, где было уничтожено 234 боеприпаса различного калибра - артиллерийские снаряды, бомбы и минометные мины.

Последним по времени инцидентом в 2019 году стала опасная находка в лесу близ села Пухэчень Новоаненского района, где были обнаружены 45 артиллерийских снарядов, минометных и противопехотных мин.

Министерство обороны отмечает, что с 1992 года и по настоящее время в результате взрыва найденных боеприпасов 24 человека погибли и 27 получили ранения. В их числе восемь скончавшихся и четверо покалеченных детей.

Последний трагический случай произошел в июле 2019 года в городе Криуляны, где один ребенок скончался на месте, а другой в тяжелом состоянии был доставлен в больницу после взрыва гранаты, обнаруженной в одной из пристроек дома.

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Теги:
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